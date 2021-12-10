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Türkiye'den 23 ülkeye 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi - Son Dakika

Türkiye'den 23 ülkeye 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi

10.12.2021 11:14
Türkiye'den 23 ülkeye 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi

Türkiye'den bu yılın eylül-kasım döneminde 23 ülkeye 3,9 milyon dolarlık hamsi satıldı.

Türkiye'den bu yılın eylül-kasım döneminde 23 ülkeye 3,9 milyon dolarlık hamsi satıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2021-2022 av sezonunun başlangıcından itibaren 829 ton hamsi ihraç edildi. Eylül-kasım döneminde yapılan bu ihracattan 3 milyon 857 bin 556 dolar gelir sağlandı.

Türkiye bu dönemde 23 ülkeye hamsi gönderdi. Hamsi ihracatında Fransa, Belçika ve Almanya ilk 3 sırada yer aldı.

Fransa'ya 1 milyon 58 bin 666 dolar karşılığında 171,4 ton hamsi ihraç edildi. İhracatta bu ülkeyi 887 bin 530 dolarla Belçika, 773 bin 556 dolarla Almanya izledi.

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İspanya, İngiltere, İsveç, Lübnan, Umman, Katar, Irak ve Kenya'ya da hamsi satıldı.

"İşleme tesisinin, sanayi sitesinin kurulması lazım"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, 2021-2022 avlanma sezonunun başlangıcı olan 1 Eylül'den 30 Kasım'a kadar Türkiye'den gerçekleşen hamsi ihracatında miktarda yüzde 77, değerde yüzde 68,5 artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Gürdoğan, hamsiyi, katma değeri yüksek hale getirerek ihraç etmek gerektiğinin altını çizdi. Bu noktada bazı firmaların hamsiyi işleyerek yani ayıklanmış, kılçığı alınmış, tüketime hazır bir yemek halinde Avrupa piyasasına sunmaya başladığına dikkati çeken Gürdoğan, bu tür işletmelerin sayısının daha da artması gerektiğini söyledi.

Bölgede balıkçılığın geliştirilmesi, tek çatı altında toplanması için çalışma yaptıklarını belirten Gündoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için de kooperatif düzeyinde kümelenme modeli ile organize bir işleme tesisinin, sanayi sitesinin kurulması lazım. Atıl durumda duran Çamburnu'ndaki eski tersane alanını istedik, bunu Sanayi Bakanımıza da söyledik. Tüm balıkçıları içine alacağı, ortak bir işletme alanında hem soğuk hava deposu hem de işletmelerin yapılabileceği ve ihraç edilebileceği bir sistem kurulmasını istiyoruz. Bunun da örneği Norveç'te, diğer ülkelerde var."

"Gökkuşağı alabalığını yok satıyoruz"

Trabzon'da özellikle gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinin önemli ölçüde arttığını, 10 yılda yaklaşık yüzde 200 artış gerçekleştiğini vurgulayan Gürdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Gökkuşağı alabalığında tonaj anlamında baktığımız zaman yılda 100 milyon dolar civarında bir rakam söz konusu geldiğimiz noktada. Bu da bize fındığa, yaş sebze ihracatına alternatif ürün olarak balıkçılığın geldiğini gösteriyor. Gelinen nokta itibarıyla da gökkuşağı alabalığını yok satıyoruz. Gökkuşağı alabalığında tonajın artırılabileceği, 500 milyon dolar gibi büyük bir rakama ulaşabileceği yönünde hedefimiz var. Bu hedef için devletin ve yöneticilerimizin bizlere destek olması, atıl durumdaki yerleri de değerlendirerek ekonomiye kazandırmamız çok önem arz etmektedir."

Gürdoğan, dünyada balıkçılıkta kullanılan teknolojileri ve diğer işlemleri Türkiye'de de görmek istediklerini ifade ederek, "Bununla ilgili de DKİB olarak Doğu Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri ve Mamulleri Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesini yaptık. Bu proje ile katma değeri yüksek ürün haline getiren ülkelere balıkçılarımızı götüreceğiz, eğitim vereceğiz ve bunun neticesinde organize sanayi sitesini kurabilirsek çok daha iyi rakamlara ulaşacağız." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 23 ülkeye 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'den 23 ülkeye 3,9 milyon dolarlık hamsi ihraç edildi - Son Dakika
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