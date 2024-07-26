Türkiye'den 80 ülkeye 5.6 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'den 80 ülkeye 5.6 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Türkiye, yılın ilk yarısında 80 ülkeye 5 milyar 643 milyon 758 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti. Bu ihracat, otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 31,9'unu oluşturdu. Fransa, Türkiye'nin en büyük ikinci pazarı olurken, İtalya ve Birleşik Krallık da önemli alıcılar arasında yer aldı. Avrupa Birliği ülkeleri, binek otomobil ihracatının büyük bir kısmını oluşturdu.

26.07.2024 11:17
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Türkiye'den yılın ilk yarısında 80 ülkeye 5 milyar 643 milyon 758 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 80 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Binek otomobil ihracatı, otomotiv endüstrisinin bu dönemdeki 17 milyar 701 milyon 161 bin dolarlık dış satımının yüzde 31,9'luk kısmını oluşturdu.

İhracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artış gösterdi. Ocak-Haziran 2023 döneminde 5 milyar 450 milyon 437 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapılmıştı.

İhracatın 5'te 1'i Fransa'ya

Binek otomobil satılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım, yılın ilk yarısında 1 milyar 16 milyon 852 bin dolar oldu.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 534 milyon 938 bin dolarlık binek otomobil satılan İtalya'ya ihracat 710 milyon 268 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki Birleşik Krallık'a ihracat, 552 milyon 929 bin dolardan 692 milyon 194 bin dolara yükseldi.

İspanya, 618 milyon 620 bin dolarla Türkiye'nin binek otomobil ihracatında dördüncü sırada yer aldı.

Almanya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 43 arttı

Beşinci sırada yer alan ve otomotiv sektörünün ana pazarı olan Almanya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 43,3 artışla 377 milyon 70 bin dolardan 540 milyon 450 bin dolara çıktı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 8'i Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, İtalya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 80 ülkeye 5.6 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı - Son Dakika

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