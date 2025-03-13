Binlerce ton Türk yumurtası aldılar - Son Dakika
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Ekonomi

Binlerce ton Türk yumurtası aldılar

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ABD'de uzun süredir yaşanan kuş gribi hastalığı nedeniyle çok sayıda kümes hayvanı itlaf edildi. Böylece ortaya çıkan binlerce tonluk yumurta talebi için rota Türkiye'ye çevrildi. Yapılan anlaşmaların ardından Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurtanın ihraç edildiği bildirildi.

13.03.2025 15:10  Güncelleme: 15:31
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ABD'de aylardır devam eden kuş gribi salgını büyük bir krize neden oldu. Krizin faturası ağır oldu. 35 milyon tavuk itlaf edildi. Resmi verilere göre 2024 yılında ABD'de yumurta fiyatları yüzde 65 yükseldi. 2025'te de bu yükseliş devam ederken, perakende yumurta fiyatlarına ocak ayında yüzde 15, şubat ayında ise yüzde 10 zam geldi. 2025 yılında kuş gribi sebebiyle toplamda 35 milyon tavuğun telef olduğu tahmin ediliyor.

ABD'DE YUMURTA KRİZİ BÜYÜYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD'de yılın ilk 2 ayında yumurta açık ara fiyatı en çok artan gıda ürünü olurken mart başı itibarıyla ithalat etkisi ve kuş gribi vakalarındaki düşüşle fiyatlar gerilemeye başladı. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 12'li yumurtanın toptan satış fiyatı martın ilk haftasında 1.20 dolarlık düşüşle 6.85 dolara indi. Bu, fiyatlarda şubat sonuna göre yüzde 15'lik düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

AMERİKA YUMURTA İÇİN ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, ABD'de kuş gribinden ötürü yaşanan arz kaynaklı kriz sonrası Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatının şubat ayında başladığını anımsatarak, " Ocak ayından mart ayına kadar ABD'ye 7 bin ton yumurta ihracatı gerçekleştirdik. Burada 15 milyon dolar ihracat geliri gerçekleşti. Temmuza kadar devam etmesi planlanan 15 bin ton yumurta ihracatı bulunuyor. İhracatımızı Ramazan ayı dolayısıyla iç piyasanın ihtiyacı olduğu için azalttık" dedi.

ABD son olarak Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den yeniden yumurta almaya başladı. ABD'deki yumurta fiyatlarının düşmesinde Türkiye'nin de etkisi olduğunu söyleyen Afyon, "Bizle birlikte diğer ülkelerden de alım yaptığı için fiyatlarda bir düşüş yaşandı" ifadelerini kullandı.

ABD'YE İHRACAT TÜRKİYE'DE FİYATLARA ETKİ EDER Mİ?

Türkiye'nin yumurta üretiminde yeterlilik oranının yüzde 115 seviyesinde olduğunu anımsatan Afyon sözlerini şöyle sürdürdü: Bizde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. Yumurta fiyatı büyük oranda algıyla oluşuyor. Bizim yumurtamız yeter. Fazlasıyla üretimimiz var. Yeni hayvanlarımız üretime giriyor dememize rağmen 'yumurta ihracata gidecek, kuş gribi çıktı yumurtamız yetmeyecek' algısıyla fiyatlar domino etkisiyle yükselişteydi. Onun böyle olmadığını anlayınca fiyatlar geriye geldi. Şu anda beyaz L boyutu yumurta ortalama 160 TL, sarı organik vb. yumurta ise 180-210 TL arasında değişiyor.

TÜRKİYE EN ÇOK YUMURTA İHRAC EDEN ÜLKELERDEN BİRİ

"Dünyada 5 ana yumurta ihracatçısından biriyiz. Sıralamaya baktığımızda Hollanda 1. Türkiye olarak 4. sıradayız. Fakat iç piyasa etkilenmesin diye 5. sıraya düşebiliriz. Hollanda açık ara yumurta ihracatında dünya birincisi fakat üretimde ilk 20'de dahi yok. Bunun nedeni ise başka ülkelerden aldığı yumurtaları millileştirerek kendi ihracat hanesine yazıyor. Diğer ülkeler ise sıralama olmaksızın Brezilya, Polonya, Ukrayna ve ABD (kuş gribi öncesi)."

Binlerce ton Türk yumurtası aldılar

Kuş Gribi, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Binlerce ton Türk yumurtası aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Kayhan:
    Kesin aldıktan sonra sağlıksız ürün tespiti diye iade ederler. 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ben de diyorum ki nedne bu kadar yükseldi yumurta fiyatları. yani ben 172 liradan aldım dün kolisini acaba amerikaya kaça sattılar. 0 0 Yanıtla
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