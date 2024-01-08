Türkiye\'den Deniz Salyangozu İhracatı Hamsi İhracatını Katladı

Türkiye'den 2 yılda yapılan deniz salyangozu ihracatından 41 milyon 417 bin 221 dolar döviz girdisi sağlanırken, aynı dönemde Türkiye'den 24 milyon 882 bin 508 dolarlık hamsi ihracatı gerçekleşti. Deniz salyangozu ihracatı hamsi ihracatını neredeyse 2'ye katlarken, ihracatının her yıl artış gösterdiği belirtildi.

Türkiye'den 2023 yılında deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 50 bin 343 kilogram karşılığı 22 milyon 637 bin 304 dolar döviz girdisi elde edildi. İhracatta ilk üç sırayı 916 bin 200 kilogram karşılığı 11 milyon 491 bin 392 dolar ile Güney Kore Cumhuriyeti, 330 bin 100 kilogram karşılığı 3 milyon 884 bin 944 dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti ve 398 bin 27 kilogram karşılığı 3 milyon 7 bin 291 dolar ile İspanya aldı.

Bu ülkeleri 210 bin 64 kilogram karşılığı 2 milyon 201 bin 904 dolar ile Japonya, 182 bin 860 kilogram karşılığı 2 milyon 3 bin 587 dolar ile Tayvan, 10 bin 10 kilogram karşılığı 29 bin 530 dolar ile Ukrayna, 775 kilogram karşılığı 9 bin 72 dolar ile Gürcistan, bin 160 kilogram karşılığı 4 bin 756 dolar ile Romanya, 216 kilogram karşılığı 2 bin 650 dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 432 kilogram karşılığı 2 bin 179 dolar ile KKTC izlerken, 10 ülkeye yapılan toplam 2 milyon 50 bin 343 kilogram deniz salyangozu ihracatı karşılığında ülkeye 22 milyon 637 bin 304 dolarlık döviz girişi sağlandı.

2022 yılında ise 7 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 176 bin 240 kilogram karşılığı 18 milyon 779 bin 917 dolar döviz girdisi sağlanırken, 2021 yılında ise bu rakam 14 milyon 707 bin 305 dolar olarak gerçekleşmişti.

26 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 2023 yılında 3 milyon 54 bin 263 kilogram karşılığı 13 milyon 745 bin 45 dolar döviz girdisi sağlanırken, bu durum 2022 yılında 2 milyon 102 bin 628 kilogram karşılığı 11 milyon 137 bin 463 dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılında yapılan hamsi ihracatında ilk üç sırayı 4 milyon 831 bin 138 dolar ile Fransa, 4 milyon 86 bin 121 dolar ile Belçika, 1 milyon 349 bin 308 dolar ile Almanya aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, salyangoz ihracatında yeni pazar arayışlarında olduklarını belirterek "Geçen yıl yapılan ihracatta 2 milyon kilogram karşılığı 22 buçuk milyon dolar civarında döviz girdisi sağlandı. İlk sıralara bakıldığında Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat söz konusu. 2022 yılında ise 7 ülkeye 18 milyon dolar civarında ihracat gerçekleşti. Salyangoz ihracatına baktığımız zaman önceki yıllara göre arttığını son olarak ta 22 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Özellikle bölgemizden yapılan ihracattaki artışın yüzde 28 seviyesine geldiğini, dolayısıyla Türkiye genelinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yapılan ihracatın arttığını görmekteyiz. Rakamların her geçen gün artacağını düşünüyoruz ama bunu yaparken eko sistemi göz önüne alarak avlanma yaparak elimizdeki mevcut imkanları uzun süreye yaymalıyız" dedi. - TRABZON