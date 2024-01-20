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Türkiye, dünya bor rezervinde liderliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Türkiye, dünya bor rezervinde liderliğini sürdürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın paylaşımına göre, Türkiye dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olup, 2023'te de yüzde 63'lük pazar payı ile liderliğini koruyor. Türkiye'deki bilinen bor yatakları Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te bulunmaktadır. Borun Türkiye'de cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer alanlarda kullanım oranları da paylaşımda belirtilmiştir.

Türkiye, dünya bor rezervinde liderliğini sürdürüyor
20.01.2024 - 15:18,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'nin, 2023'te de yüzde 63'lük pazar payı ile liderliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, ülkelere göre dünya bor rezerv oranları paylaşıldı.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'de, bilinen bor yataklarının Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te bulunduğu kaydedildi.

Paylaşımda, borun Türkiye'de yüzde 51 oranında cam, yüzde 17 oranında tarım, yüzde 14 oranında seramik, yüzde 1 oranında deterjan ve yüzde 17 pay ile de diğer alanlarda kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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