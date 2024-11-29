Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyüdü

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin 2024'ün üçüncü çeyreğinde %2,1 büyüdüğünü belirtti.

29.11.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyürken, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Büyümenin ana itici gücü dış ticaret olmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin son 4 yılda 17 çekrektir büyüdüğünü hatırlatan Bolat, ekonominin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyürken, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 2,2 puan olduğunu bildirdi. Büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğunu ekleyen Bolat, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısının güçlenerek üç çeyrektir devam ettiğini dile getirdi.

Ekonomi programının makro çerçevesi ile uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerlendiğinin altını çizen Bakan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri büyüme verilerinde görülmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin 2,2 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. Bu da büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğunu göstermiştir. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapmaktadır. Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,5, 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyüme kaydetmiştir. 2024 yılının ilk çeyreği yüzde 5,3, ikinci çeyreği yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreği yüzde 2,1, sonuçta 2024'ün ilk dokuz ayında ise yüzde 3,2 oranında büyümüştür. 2024 yılı ilk 9 ayında yüzde 3,2'lik büyümenin 1,9 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. Üretimde büyüme devam etmekte, fabrikalar çalışmakta, çarklar dönmekte ve istihdam artmaktadır. Dış ticaret, ihracatın mal ve hizmetler olarak artması, ithalatın gerilemesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik büyümeye net katkı sağlamaktadır."

"Büyümenin 1,9 yüzde puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir"

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştığını belirten Bakan Bolat, "2024 yılı üçüncü çeyreğinde cari işlemler hesabında 9,3 milyar dolar fazla verilmiş olup, bir taraftan ekonomimizin büyümesini, diğer taraftan yüksek seviyede cari fazla verilmesini sağladık. Cari işlemler hesabında üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 4 ay üst üste fazla verdik. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) yüzde 2,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 17 çeyrektir sürdürmüştür. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,8 oranında artarken, mal ve hizmet ithalatı yüzde 9,6 oranında azalmıştır. Böylece ihracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte 2,2 puan olarak gerçekleşmiştir. İhracatın artması ve ithalatın azalması ile 2024 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2'lik büyümenin ise 1,9 yüzde puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir" dedi.

Nominal gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 260 milyar dolara ulaşarak rekor yenilediğini de aktaran Bolat, "Net mal ve hizmet ihracatındaki artış ile büyüme kompozisyonunda dengelemenin devam ettiği görülmektedir. Görülen bu iyileşme daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerlediğimizi göstermektedir. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri büyüme verilerinde görülmektedir. 2023 yılının ikinci yarısında başlayan ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimi ile 2024 yılı genelinde net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesi beklenmektedir. Bu dengeleyici gelişme ile bir taraftan ekonomik büyümeyi destekler iken, diğer taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirmekteyiz. Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.