Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü.

29.11.2024 10:00  Güncelleme: 10:11
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Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı.

GSYH, 11 TRİLYON 893 MİLYAR 252 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 3,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 artarken ithalatı yüzde 9,6 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 76,3 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 45,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 31,9 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 36,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,8 iken yüzde 45,1 oldu.

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Metin Ersoy:
    ne hikmetse şu büyümeden halk hiç nasiplenemiyor. nasıl büyümekse 49 1 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Hani nerde millet ac emekli ac asgari ucretli ac kiraci ac dul ac yetim ac AKP ve cevresinin buyumesi 47 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Olmayan şeyide büyüttük helal bize... 44 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Ülke büyürken,vatandaşın alım gücü neden düşüyor.Ülke büyürken,iğneden ipliğe herşeyin fiyatları neden uçuyor.Ülke büyürken,emeklisi asgari ücretlisi neden sefilleri oynuyor.Ülke kime büyüyor zenginemi ? 38 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan:
    Halkta yüzde yüz küçüldü 33 0 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu:
    bu buyumeleri memeurlar emekliler isciler maaslarinda gormek istiyo 30 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    sabir taai olsa catlar bunlara 23 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    ne büyüdü? 18 0 Yanıtla
  • Apo Kara:
    Yalanın dibi Arkadaş bizim ev ekonomisi gittikçe küçülüyor bitme noktasına geldi 17 0 Yanıtla
  • Yaşar Kuş:
    kim söyledi Allah alaaah 16 0 Yanıtla
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