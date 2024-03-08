Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu\'nda Yatırım Fırsatları Görüşüldü

Endonezya yatırım fırsatları ve Kayseri ile karşılıklı iş fırsatlarının görüşüldüğü 'Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu' Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) gerçekleştirildi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, il protokolü ve sanayicilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve ekibini KAYSO'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri sanayisi hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, "Kayseri 5 üniversitesi, 5 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölgesi olan, hem üreten hem de ürettikleri ile Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar dış ticaret hacmiyle ciddi katkılar sağlayan bir ilimizdir. Şehrimize iki organize sanayi bölgesi daha kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Proje aşamasında olan bu çalışmalarımız tamamlanınca şehrimizde 7 adet OSB'miz olacak" dedi.
Kayseri'den Endonezya'ya yaklaşık 3,5 milyon dolar ihracat, 15 milyon dolarda civarında ithalat gerçekleştirdiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu rakamların yeterli olmadığını belirterek, karşılıklı ziyaretlerle dış ticaret verilerinin çok daha yukarılara çıkacağını söyledi.
Başkan Büyüksimitci, Türkiye ve Endonezya'nın BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D-8 ve MIKTA gibi çok taraflı platformlarda işbirliği içerisinde olduğunu hatırlatarak, " Güneydoğu Asya'daki en büyük ekonomi olan Endonezya'nın dinamik nüfusu, büyüyen orta gelir sınıfı ve güçlü ekonomik potansiyeli, ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine katkı sunacaktır" dedi.
İki ülke arasındaki dostluğun çok uzun yıllara dayandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, "İnanıyorum ki bu ziyaretiniz, iki ülke arasındaki ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak ve yeni işbirliği projelerine vesile olacaktır. Biz de Oda olarak bu ilişkilerin daha da güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ise, Kayseri ile Endonzya arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğunu ve daha güçlü bir ekonomik işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, özellikle enerji, sağlık ve inşaat alanlarında Kayserili firmalarla işbirliği yapabileceklerini, bunun içinde her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. - KAYSERİ
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