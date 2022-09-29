TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi

Palandöken ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner 'in aday olduğu seçimde, kullanılan oyların 394'ünü alan Palandöken yeniden TESK Genel Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

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