TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi - Son Dakika
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TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi

29.09.2022 19:16
TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanlığına mevcut başkan Bendevi Palandöken 4. kez seçildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanlığına mevcut başkan Bendevi Palandöken 4. kez seçildi.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun 21. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi.

Palandöken ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner'in aday olduğu seçimde, kullanılan oyların 394'ünü alan Palandöken yeniden TESK Genel Başkanlığına seçildi.

Palandöken buradaki konuşmasında birlik ve beraberliğin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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