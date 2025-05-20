Türkiye Ev Tekstili İhracatında Büyüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ev tekstilinde dünyada dördüncü, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında üçüncü olduğunu belirterek, "2025'in ilk 4 ayında ihracatımız ev tekstilinde yüzde 2,1 artış göstererek 950 milyon dolara ulaştı, bu yılı da aşağı yukarı 3 milyar dolar bandında tamamlayacağız." dedi.

Bolat, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, etkinliğin sektör için önemine işaret ederek, 32 yıldır gerçekleştirilen etkinliğin 53'ü yabancı 624 firmanın katılımı ile yapıldığını söyledi.

Yıllar önce Avrupa'da bilinen ev tekstili fuarlarının bulunduğunu dile getiren Bolat, şu anda Türkiye'nin fuarcılığın başkenti konumuna geldiğinden bahsetti.

Bolat, Türkiye'de düzenlenen tüm fuarların kendi içinde dünya markası haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en güzel özetidir. Bir ekonomi, gelişir, büyürse, ticaret artarsa bir cazibe merkezi konumuna geliyor ve dünya fuarcılığı açısından da o sektörlerde gelişiyoruz. Ev tekstilinde dünyada dördüncüyüz, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında üçüncüyüz. Tekstilde giyimde Avrupa'da üçüncüyüz, tedarikçi olarak dünyada 7'nciyiz. Ev tekstili sektörü ihracatımız 2,9 milyar dolarla 2024'te 3 milyar dolara yaklaştı. 2025'in ilk 4 ayında ihracatımız ev tekstilinde yüzde 2,1 artış göstererek 950 milyon dolara ulaştı, bu yılı da aşağı yukarı 3 milyar dolar bandında tamamlayacağız. Ev tekstili sektöründe ithalat 2024'te yüzde 10,8 azaldı, 756 milyon dolara geriledi. Bu yılın ilk 4 ayında yüzde 8,5 azaldı, 262 milyon dolara geriledi. Böylece dış ticaret fazlası artmakta ev tekstil sektöründe. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe toplamda, halı da dahil olmak üzere, 32,1 milyar dolarlık ihracata sahip. Sektörleri de kattığımızda 34,8 milyar dolar. Bu, Türkiye'nin sanayicilik serüvenine başladığı birinci sektör. O yüzden bizim için çok değerli. Hiçbir zaman bırakmadık, terk etmedik, bırakmayacağız ve terk etmeyeceğiz."

Sektörlerde zaman zaman dalgalanmaların olabildiğine işaret eden Bolat, pandemi döneminde düşünülen kıyamet senaryolarına atıfta bulunarak, o ümitsizliğin yerini başarılara bıraktığını, o durumların gelip geçici olduğunu anlattı.

Bolat, "Önemli olan bu kriz süreçlerini, dalgalanma süreçlerini başarıyla yönetebilmektir. Biz Kovid salgınını da Rusya- Ukrayna Savaşı'nın enerji ve gıdada yol açtığı büyük fiyat artışları ve arz krizlerini de tarihimizdeki en yıkıcı 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıkım ve can kaybı etkilerini de çok hızlı sürede telafi etmeye gayret ettik. Şimdi kuzeyimizde yakında bir ateşkes umudu giderek artıyor. Suriye'nin kalkınması ve yeniden imarı yolunda umutlar iyice artıyor. İnşallah Gazze'deki soykırımın da sona erdirilmesi noktasında yavaş yavaş batıda da vicdanların bir buçuk yıl sonra harekete geçmeye çalıştığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İhracat büyümenin lokomotifi olmaya devam edecek"

Kovid ile başlayan dönemden sonra yüksek enflasyonist sürecin yaşandığını hatırlatan Bolat, bunun sonucunda ekonomilerin durgunluğa girdiğini hatırlattı.

Bolat, "Bizim açımızdan yaşanan süreçte özellikle depremden sonra döviz dengeleri, cari işlemler dengesi ve bütçe dengesi açısından bir istikrar ve dengeleme politikası izledik son 2 yıldır ve enflasyonu artık 30'lu rakamların ortalarına düşürdük. Hedefimiz yıl sonunda 20'li rakamları görebilmek ve bu konuda da ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyüme ve ihracat rakamlarında yaşanan gelişmelere dikkati çeken Bolat, şunları söyledi:

"Dünyanın bu durumuna rağmen küçümsenmeyecek bir başarıdır bu. Büyüme devam ediyor. Geçen yılı yüzde 3,2 ile kapattık. Bu yıl da yüzde 3-3,5 civarında bir büyüme hedefimiz var. İhracat büyümenin lokomotifi olmaya devam edecek. Bunları sizlerin başarısıyla ve izlediğimiz politikaların sonucu olarak elde ettik. Dünyanın içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, Türkiye'mizin de bu şartlar dünyadaki şartlardan ve depremden dolayı olumsuz etkilenmelerine rağmen Türkiye gemisi başarılı bir kaptan ve hükümetin yönetiminde istikrarlı bir şekilde yüzmeye devam ediyor, sağlam bir şekilde limana yanaşıyor."

"Bu yıl en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılarımıza vereceğiz"

Sektör için bakanlığın yaptığı çalışmalar ve verdiği destekler hakkında bilgi veren Bolat, "Diğer desteklerin yanında Ticaret Bakanlığı olarak 77 maddeden oluşan İhracat Destekleme Stratejimizin gereklerini yapıyoruz. Geçen yıl 24,5 milyar lira size hibe destekler verdik. Bu yıl inşallah en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılarımıza vereceğiz. Dünyanın her yerinde yanınızdayız. Dünyanın her yerinde Türk ihracatçılarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, bugün dünyada Türk malı denilince artık kalitenin anlaşıldığını belirterek, savunma sanayisinin de bunda çok büyük katkısı olduğuna dikkati çekti.

Yarınların daha güzel olacağını dile getiren Bolat, "Dünyada talep biraz daha artsa biz onun iki katı büyüyeceğiz. Sizler fedakarlıklar yaptınız. Sanayimizi bu noktaya getirdiniz. Biz de hükümet olarak, devlet olarak size her türlü desteği vermeye gayret ettik. İnşallah takım çalışmasıyla, el birliğiyle Türkiye'mizi, halkımızı daha güzel yarınlara daha büyük ihracat rakamlarını hep birlikte ulaştıracağız." diye konuştu.