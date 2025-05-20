Türkiye Ev Tekstili İhracatında Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Ev Tekstili İhracatında Büyüyor

Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin ev tekstilinde ihracatının 2025'te 3 milyar doları bulacağını belirtti.

20.05.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ev tekstilinde dünyada dördüncü, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında üçüncü olduğunu belirterek, "2025'in ilk 4 ayında ihracatımız ev tekstilinde yüzde 2,1 artış göstererek 950 milyon dolara ulaştı, bu yılı da aşağı yukarı 3 milyar dolar bandında tamamlayacağız." dedi.

Bolat, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, etkinliğin sektör için önemine işaret ederek, 32 yıldır gerçekleştirilen etkinliğin 53'ü yabancı 624 firmanın katılımı ile yapıldığını söyledi.

Yıllar önce Avrupa'da bilinen ev tekstili fuarlarının bulunduğunu dile getiren Bolat, şu anda Türkiye'nin fuarcılığın başkenti konumuna geldiğinden bahsetti.

Bolat, Türkiye'de düzenlenen tüm fuarların kendi içinde dünya markası haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en güzel özetidir. Bir ekonomi, gelişir, büyürse, ticaret artarsa bir cazibe merkezi konumuna geliyor ve dünya fuarcılığı açısından da o sektörlerde gelişiyoruz. Ev tekstilinde dünyada dördüncüyüz, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında üçüncüyüz. Tekstilde giyimde Avrupa'da üçüncüyüz, tedarikçi olarak dünyada 7'nciyiz. Ev tekstili sektörü ihracatımız 2,9 milyar dolarla 2024'te 3 milyar dolara yaklaştı. 2025'in ilk 4 ayında ihracatımız ev tekstilinde yüzde 2,1 artış göstererek 950 milyon dolara ulaştı, bu yılı da aşağı yukarı 3 milyar dolar bandında tamamlayacağız. Ev tekstili sektöründe ithalat 2024'te yüzde 10,8 azaldı, 756 milyon dolara geriledi. Bu yılın ilk 4 ayında yüzde 8,5 azaldı, 262 milyon dolara geriledi. Böylece dış ticaret fazlası artmakta ev tekstil sektöründe. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe toplamda, halı da dahil olmak üzere, 32,1 milyar dolarlık ihracata sahip. Sektörleri de kattığımızda 34,8 milyar dolar. Bu, Türkiye'nin sanayicilik serüvenine başladığı birinci sektör. O yüzden bizim için çok değerli. Hiçbir zaman bırakmadık, terk etmedik, bırakmayacağız ve terk etmeyeceğiz."

Sektörlerde zaman zaman dalgalanmaların olabildiğine işaret eden Bolat, pandemi döneminde düşünülen kıyamet senaryolarına atıfta bulunarak, o ümitsizliğin yerini başarılara bıraktığını, o durumların gelip geçici olduğunu anlattı.

Bolat, "Önemli olan bu kriz süreçlerini, dalgalanma süreçlerini başarıyla yönetebilmektir. Biz Kovid salgınını da Rusya- Ukrayna Savaşı'nın enerji ve gıdada yol açtığı büyük fiyat artışları ve arz krizlerini de tarihimizdeki en yıkıcı 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıkım ve can kaybı etkilerini de çok hızlı sürede telafi etmeye gayret ettik. Şimdi kuzeyimizde yakında bir ateşkes umudu giderek artıyor. Suriye'nin kalkınması ve yeniden imarı yolunda umutlar iyice artıyor. İnşallah Gazze'deki soykırımın da sona erdirilmesi noktasında yavaş yavaş batıda da vicdanların bir buçuk yıl sonra harekete geçmeye çalıştığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İhracat büyümenin lokomotifi olmaya devam edecek"

Kovid ile başlayan dönemden sonra yüksek enflasyonist sürecin yaşandığını hatırlatan Bolat, bunun sonucunda ekonomilerin durgunluğa girdiğini hatırlattı.

Bolat, "Bizim açımızdan yaşanan süreçte özellikle depremden sonra döviz dengeleri, cari işlemler dengesi ve bütçe dengesi açısından bir istikrar ve dengeleme politikası izledik son 2 yıldır ve enflasyonu artık 30'lu rakamların ortalarına düşürdük. Hedefimiz yıl sonunda 20'li rakamları görebilmek ve bu konuda da ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyüme ve ihracat rakamlarında yaşanan gelişmelere dikkati çeken Bolat, şunları söyledi:

"Dünyanın bu durumuna rağmen küçümsenmeyecek bir başarıdır bu. Büyüme devam ediyor. Geçen yılı yüzde 3,2 ile kapattık. Bu yıl da yüzde 3-3,5 civarında bir büyüme hedefimiz var. İhracat büyümenin lokomotifi olmaya devam edecek. Bunları sizlerin başarısıyla ve izlediğimiz politikaların sonucu olarak elde ettik. Dünyanın içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, Türkiye'mizin de bu şartlar dünyadaki şartlardan ve depremden dolayı olumsuz etkilenmelerine rağmen Türkiye gemisi başarılı bir kaptan ve hükümetin yönetiminde istikrarlı bir şekilde yüzmeye devam ediyor, sağlam bir şekilde limana yanaşıyor."

"Bu yıl en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılarımıza vereceğiz"

Sektör için bakanlığın yaptığı çalışmalar ve verdiği destekler hakkında bilgi veren Bolat, "Diğer desteklerin yanında Ticaret Bakanlığı olarak 77 maddeden oluşan İhracat Destekleme Stratejimizin gereklerini yapıyoruz. Geçen yıl 24,5 milyar lira size hibe destekler verdik. Bu yıl inşallah en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılarımıza vereceğiz. Dünyanın her yerinde yanınızdayız. Dünyanın her yerinde Türk ihracatçılarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, bugün dünyada Türk malı denilince artık kalitenin anlaşıldığını belirterek, savunma sanayisinin de bunda çok büyük katkısı olduğuna dikkati çekti.

Yarınların daha güzel olacağını dile getiren Bolat, "Dünyada talep biraz daha artsa biz onun iki katı büyüyeceğiz. Sizler fedakarlıklar yaptınız. Sanayimizi bu noktaya getirdiniz. Biz de hükümet olarak, devlet olarak size her türlü desteği vermeye gayret ettik. İnşallah takım çalışmasıyla, el birliğiyle Türkiye'mizi, halkımızı daha güzel yarınlara daha büyük ihracat rakamlarını hep birlikte ulaştıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Ev Tekstili İhracatında Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörle anılan bölgede petrol sevinci Terörle anılan bölgede petrol sevinci
Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Bir devir sona eriyor Rakitic’ten futbola veda Bir devir sona eriyor! Rakitic'ten futbola veda
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
18:46
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
18:40
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
18:25
Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:00:09. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Ev Tekstili İhracatında Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.