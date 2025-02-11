Türkiye ile Malezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Malezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Malezya'nın ortak tarih ve güçlü dostluk bağlarına sahip olduğunu belirterek, "Bu köklü dostluğu başta petrol, doğal gaz ve kritik mineraller olmak üzere enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliklerimizle daha da güçlendireceğiz.

11.02.2025 13:52
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Malezya'nın ortak tarih ve güçlü dostluk bağlarına sahip olduğunu belirterek, "Bu köklü dostluğu başta petrol, doğal gaz ve kritik mineraller olmak üzere enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliklerimizle daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyareti kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmeye katıldıklarını aktardı.

Enerji ve madencilik alanında işbirliğini daha ileriye taşıma konusunda iki ülkenin kararlı olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Malezya Başbakan Yardımcısı, Enerji Dönüşümü ve Su Dönüşümü Bakanı Sayın Dato' Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof ile liderlerimizin huzurunda enerji ve madencilik alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı vurguladık. Türkiye ve Malezya, ortak tarihi ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirine bağlı iki ülke. Bu köklü dostluğu başta petrol, doğal gaz ve kritik mineraller olmak üzere enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliklerimizle daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Malezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika

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