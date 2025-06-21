Türkiye ile Mısır, hidrokarbon aramadan yeşil enerjiye kapsamlı işbirliği hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Mısır, hidrokarbon aramadan yeşil enerjiye kapsamlı işbirliği hedefliyor

21.06.2025 11:13
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Mısır Gaz ve Enerji Derneği (EGEA) Genel Sekreteri Mohamed Fouad, Türkiye ile Mısır'ın enerjide işbirliğini artıracak yeni bir döneme girdiğini belirterek, bu sürecin aramadan üretime, yeşil enerjiden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede yatırım ve ortaklıkları beraberinde getireceğini söyledi.

Mısır Gaz ve Enerji Derneği (EGEA) Genel Sekreteri Mohamed Fouad, Türkiye ile Mısır'ın enerjide işbirliğini artıracak yeni bir döneme girdiğini belirterek, bu sürecin aramadan üretime, yeşil enerjiden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede yatırım ve ortaklıkları beraberinde getireceğini söyledi.

Fouad, AA muhabirine, iki ülke ilişkilerinin tarihsel köklere dayandığını anımsatarak, son yıllarda siyasi ve ticari ilişkilerde kayda değer değişim görüldüğünü ifade etti.

Gelecek dönemde Mısır ile Türkiye arasında karşılıklı birçok fırsatın ortaya çıkacağına işaret eden Fouad, "Mısır'da daha fazla Türk yatırımını teşvik etmek ve iki ülke arasındaki enerji bağlarını güçlendirmek amacıyla ticaret odaları ve büyükelçilikler aracılığıyla, hükümet ile özel sektör arasında temaslar sürüyor." dedi.

Fouad, iki ülkenin Akdeniz'de önemli rol üstlendiğini ve geniş bilgi birikimine sahip olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle iki ülke arasında daha fazla gelişme yaşanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. İki ülke arasında enerji alanında artan temasların yalnızca sektörle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Bu iş birliğini farklı açılardan göreceğiz. Enerji dönüşümü ve yeşil enerji süreci ile keşif ve üretim faaliyetlerinde gelişmeler yaşanacak. Aynı zamanda teknoloji alanında da yeni işbirliklerine tanık olacağız."

"Mısır, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya hazır"

Enerji dinamiklerinin şekillenmeye devam ettiğini anlatan Fouad, hem Türkiye'de hem de Mısır'da yatırım iştahının yalnızca enerjiyle sınırlı kalmayıp daha geniş bir ekonomik işbirliğine dönüşeceği yönünde görüş belirtti.

Fouad, Mısır'ın, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefini destekleyerek bölgesel enerji arz güvenliğini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik stratejik işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, "Mısır, özellikle Avrupa'nın talebinin yüksek olduğu dönemlerde Türkiye'nin enerji merkezi olma yolundaki yolculuğunda güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya hazır." ifadesini kullandı.

Mısır'ın stratejik konumuyla artan enerji üretim ve ihracat kapasitesinin, ülkeyi bölgesel arz güvenliği açısından avantajlı hale getirdiğini belirten Fouad, mevcut kaynakların verimli kullanımı ve ortak altyapı ile taşımacılık gibi alanlarda işbirliklerinin, daha istikrarlı bir enerji piyasası oluşturabileceğini söyledi.

Fouad, söz konusu durumun, bölgesel işbirliğinin küresel enerjiye katkı sağlayabileceğinin somut bir örneği olduğunu kaydetti.

Türk enerji sektörüne işbirliği çağrısı

EGEA gibi sektörde rol alan derneklerin Türk meslektaşlarla diyalog kurmak ve ortaklıklar oluşturmak için önemli olduğuna değinen Fouad, şunları kaydetti:

"Doğrudan etkileşim, bilgi paylaşımı ve ortak platformlar oluşturmanın gücüne inanıyoruz. Bu sayede ortak hedefleri belirleyebilir, ortak engelleri aşabilir ve enerji tedarik zincirinin tamamında yeni fırsatlar keşfedebiliriz. İlişki geliştirme etkinlikleri, işbirliğine dayalı çalışmalar ve odaklanmış tartışmalar düzenleyerek, ortak vizyonları somut projelere dönüştürmek için gerekli olan güven ve anlayışı geliştirebilir ve böylece iki ülkenin enerji sektörleri arasındaki bağları güçlendirebiliriz."

Fouad, Mısır'da hidrokarbon ve özellikle gaz sektöründe artan fırsatlara dikkati çekerek, Türk enerji yatırımcılarına ve Türkiye'ye ilgi duyan Mısırlı yatırımcılara çağrıda bulundu.

Mısır'ın cazip yatırım ortamı sunduğunu aktaran Fouad, "Mısır, açık yasal düzenleme sistemi, önemli ölçüde kanıtlanmış gaz rezervleri ve sürdürülebilir büyüme ile piyasa açılımını hedefleyen ileriye dönük bir stratejiyle son derece cazip bir yatırım ortamı sunuyor. Türkiye'yi, arama ve üretim faaliyetlerinden iletim altyapısına ve işleme-sanayi sektörlerine kadar uzanan geniş potansiyeli keşfetmeye davet ediyoruz. Piyasada yolunuzu bulmanız ve her iki ülkenin refahına katkı sağlayacak başarılı ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanız için tam desteğimizi alacağınızdan emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Fouad, yakın dönemde ikili ticaret hacminin 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Geçen yıl şubatta Kahire'ye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de geçen yıl eylülde Ankara'ya resmi ziyarette bulunmuştu.

Mayısta, Türkiye ile Mısır, enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, BOTAŞ'a ait bir Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU), doğal gaz talebinin yoğun olması beklenen 2025 yaz döneminde Mısır'da hizmet vererek doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hidrokarbon, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Mısır, hidrokarbon aramadan yeşil enerjiye kapsamlı işbirliği hedefliyor - Son Dakika

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