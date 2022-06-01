İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre yatay seyrederek 49,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veri, imalat sektöründe faaliyet koşullarının ılımlı düzeyde olmakla birlikte üst üste üçüncü ay bozulduğuna işaret etti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI anketinin mayıs 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Veriler sektörde faaliyet koşullarının hala bozuk olduğunu ortaya koydu.

İSO Türkiye İmalat PMI açıklaması şöyle:

"VERİLERİ U¨ST U¨STE U¨C¸U¨NCU¨ AY BOZULDUGˆUNA İS¸ARET ETTİ: Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI mayısta bir önceki aya göre yatay seyrederek 49,2 düzeyinde gerc¸ekles¸ti. So¨z konusu veri, imalat sekto¨ru¨nde faaliyet kos¸ullarının ılımlı du¨zeyde olmakla birlikte üst üste 3'üncü ay bozuldugˆuna is¸aret etti. Talepte devam eden duragˆan seyir, mayıs ayında hem u¨retim hem de yeni siparis¸lerin ivme kaybetmesine neden oldu. Bo¨ylece yavas¸lama egˆilimi u¨retimde altı aya, yeni siparis¸lerde 8 aya ulas¸tı.

İHRACAT SİPARİŞLERİNDE SON 2 YILIN EN HIZLI DÜŞÜŞÜ YAŞANDI: Digˆer yandan her iki go¨stergede de azalıs¸ın hız kesmesi go¨reli bir iyiles¸me anlamına geldi. Bu arada yeni ihracat siparis¸lerinde son 2 yılın en hızlı du¨s¸u¨s¸u¨ yas¸anırken bazı firmalar Avrupa'daki ekonomik yavas¸lamaya dikkat c¸ekti.

NİHAİ U¨RU¨N STOKLARI 8 AYLIK DU¨S¸U¨S¸U¨N ARDINDAN TOPARLANMA GO¨STERDİ: Kapasite genis¸letme c¸abalarının bir parc¸ası olarak imalatc¸ılar istihdamı artırmaya devam etti. I·stihdamdaki artıs¸ ılımlı du¨zeyde gerc¸ekles¸mekle birlikte trend olarak 24 aya ulas¸tı. Mayısta yeni siparis¸lerin yavas¸laması ve istihdamın artmaya devam etmesi firmaların birikmis¸ is¸lerini azaltabilmelerini sagˆladı. Bu arada yeni ihracat siparis¸lerindeki zayıflık, stok seviyelerindeki artıs¸ı destekledi. Girdi stokları son 6 ayda ilk kez artarken nihai u¨ru¨n stokları 8 aylık du¨s¸u¨s¸u¨n ardından toparlanma go¨sterdi. Nihai u¨ru¨n stoklarındaki artıs¸ Eylu¨l 2015'ten beri en yu¨ksek hızda kaydedildi.

TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ AKSAMALAR NİSAN AYINA GO¨RE HAFİFLEDİ: Enflasyonist baskıların hafifledigˆine yo¨nelik is¸aretler ikinci c¸eyrek ortasında da devam etti. Ham madde fiyatlarındaki artıs¸a ve do¨viz kurundaki dalgalanmalara bagˆlı olarak girdi maliyetleri hızla artsa da enflasyon oranı u¨st u¨ste 5'inci ay geriledi ve Şubat 2021'den beri en du¨s¸u¨k du¨zeyde gerc¸ekles¸ti. Nihai u¨ru¨n fiyatlarındaki artıs¸ da o¨nceki aya go¨re daha du¨s¸u¨k seyretti. Tedarik zincirlerindeki aksamalar nisan ayına go¨re oldukc¸a hafifledi ve bo¨ylece tedarikc¸i performansındaki bozulma Eylu¨l 2020'den beri en ılımlı du¨zeyde o¨lc¸u¨ldu¨.

TAKİP EDİLEN 10 SEKTÖRÜN YEDİSİNDE ÜRETİM ARTTI: İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI mayıs ayı raporuna göre, anket kapsamında takip edilen 10 sekto¨ru¨n 7'sinde u¨retim arttı. Bu sekto¨rlerden 3'ü bu¨yu¨me bo¨lgesine geri do¨ndu¨. En hızlı u¨retim artıs¸ları giyim ve deri u¨ru¨nleri ile metalik olmayan mineral u¨ru¨nler sekto¨rlerinde gerc¸ekles¸ti. Tekstil u¨retimi yatay seyrederken, makine ve metal u¨ru¨nleri ile ana metal sekto¨rlerinde yavas¸lama kaydedildi. Benzer s¸ekilde, sekto¨rlerin c¸ogˆunlugˆunda yeni siparis¸ler artıs¸ go¨sterdi. Bu ac¸ıdan en gu¨c¸lu¨ performans giyim ve deri u¨ru¨nleri sekto¨ru¨nde, en belirgin yavas¸lama ise ana metal sanayinde izlendi. Dıs¸ talep tarafında belirgin zorluklar yas¸andı ve ihracatın sadece 3 sekto¨rde artması dikkat c¸ekti.

I·stihdamdaki iyiles¸me egˆilimi mayısta genele yaygın bir s¸ekilde devam etti. En hızlı artıs¸ makine ve metal u¨ru¨nler sekto¨ru¨nde gerc¸ekles¸ti. Talep kos¸ullarındaki iyiles¸me belirtilerine bagˆlı olarak sekto¨rlerin c¸ogˆunlugˆunda firmalar satın alma faaliyetlerini artırdı.

TESLİMAT GECİKMELERİ DEVAM ETİ: Girdi alımlarını su¨rdu¨ren imalatc¸ılar, kimi iyiles¸me is¸aretlerine ragˆmen c¸ogˆu durumda teslimat gecikmeleri ile kars¸ılas¸maya devam etti. Teslimat su¨relerindeki en belirgin uzama elektrikli ve elektronik u¨ru¨nler sekto¨ru¨nde kaydedildi. Buna kars¸ılık agˆac¸ ve kagˆıt u¨ru¨nleri ile ana metal sekto¨rlerinde tedarikc¸i performansı iyiles¸ti.

Girdi maliyetleri enflasyonu birc¸ok sekto¨rde gevs¸eme kaydederken en du¨s¸u¨k oranlı artıs¸ ana metal sekto¨ru¨nde gerc¸ekles¸ti. En hızlı yu¨kselis¸ ise metalik olmayan mineral u¨ru¨nlerde o¨lc¸u¨ldu¨.

Zayıflayan talep ve yavas¸layan girdi maliyetleri enflasyonunun etkisiyle ana metal sanayi satıs¸ fiyatlarında en ılımlı artıs¸ın yas¸andıgˆı sekto¨r oldu. Digˆer sekto¨rlerde nihai u¨ru¨n fiyatları enflasyonu genellikle yu¨ksek seviyesini korudu. Mayısta sekto¨rlerin yarısı nihai u¨ru¨n fiyatlarını nisan ayına go¨re daha hızlı artırdı."

"SON AYLARDA YAŞANAN ZORLUKLAR, TU¨RK İMALAT SEKTO¨RU¨NDEKİ TALEBİN DURAGˆAN KALMASINA YOL AC¸TI"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendirdi. Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Son aylarda yas¸anan zorluklar, Tu¨rk imalat sekto¨ru¨ndeki talebin mayıs ayında da duragˆan kalmasına yol ac¸tı. Firmalar, Avrupa'daki ekonomik yavas¸lama nedeniyle yeni ihracat siparis¸i almakta zorlandı. Bununla birlikte is¸ yapma kos¸ullarının yakında iyiles¸meye bas¸layabilecegˆi yo¨nu¨nde bazı sinyaller dikkat c¸ekti. O¨rnegˆin tedarik zincirlerindeki aksamalar Eylu¨l 2020'den beri en sınırlı du¨zeyde gerc¸ekles¸irken maliyet enflasyonu u¨st u¨ste bes¸inci ay geriledi. Bu kısmi iyiles¸melerin siparis¸lerde yeniden bu¨yu¨meyle sonuc¸lanması durumunda, istihdamda su¨regelen artıs¸ trendi firmaların bu su¨rece hazır olmasını sagˆlayacak."