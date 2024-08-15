Türkiye İMSAD Başkanı: Kentsel dönüşüm süreci hızlı ve sağlıklı yürütülmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye İMSAD Başkanı: Kentsel dönüşüm süreci hızlı ve sağlıklı yürütülmeli

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, deprem risklerine karşı kentsel dönüşüm sürecinin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi gerektiğini belirtti. Küçükoğlu, deprem bilincinin tüm ülke insanlarında oluşması ve toplumun depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

15.08.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, olası deprem risklerine karşı kentsel dönüşüm sürecinin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Küçükoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada,Türkiye'nin dünyanın deprem merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin civarı deprem olduğunu belirten Küçükoğlu, "Ülkemizde ise her yıl 20-25 bin adet deprem yaşanıyor. Deprem içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeğidir. Alpler'den Himalayalar'a ve Japonya'ya kadar büyük bir coğrafya dünyada fayların üzerinde yer alıyor. Ülkemizin yüzde 95'i de faylardan doğrudan etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, depremlere karşı en güçlü önlemin bilgi, teknoloji ve uygulamayla bu gerçekle yaşamaya uyum sağlamak olduğunu kaydederek, "Ayrıca depremlerin yaratacağı etkilere karşı önlemler almak ve deprem bilincinin tüm ülke insanlarımızda oluşmasını sağlamamız da gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Tayfun Küçükoğlu, Türkiye'nin dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde olduğu bilinciyle depreme hazırlık yapmanın şu an tüm şehirler için en önemli öncelik olması gerektiğini belirterek, "Hazırlıksız yakalanacağımız İstanbul merkezli bir depremin sonuçları ülkemiz için çok ağır olur. Topyekun seferberlik halinde deprem riskine karşı hazırlanmalıyız. Özellikle kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve sağlıklı şekilde yürütmeliyiz. Ayrıca binalarımızı dönüştürürken şehirlerimizi çağdaş, doğaya dost, enerji verimliliğine uygun hale de getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Depremle mücadelede bilinç seviyesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Küçükoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece binaları değil toplumumuzu da depreme dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Depremden korkmayı değil, hazırlıklı olmayı bilinçlerde var etmeliyiz. Bu noktada 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı depreme hazırlamamız gerekiyor. Hem kamu kurumları hem de STK'ler eliyle depreme karşı insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor.

Tatbikatlar, seminerler, eğitimler, medya kampanyaları gibi birçok çalışma, sürekli bir faaliyet halinde yürütülmelidir. Muhtarlıklardan başlayarak şehrin bütününe yayılacak afet eğitim programları hayata geçirilmelidir. Okullar, iş yerleri, hastaneler gibi önemli kamusal alanlarda depreme hazırlıklı olma kampanyaları hayata geçirilerek, toplumun ilgisi üst düzeyde tutulmalıdır. Depremi başımıza gelmeden önce de ana gündemimiz haline getirirsek zararlarını en aza indirebiliriz."

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Deprem, Deprem, Çevre, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İMSAD Başkanı: Kentsel dönüşüm süreci hızlı ve sağlıklı yürütülmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki oturuma katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki oturuma katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye İMSAD Başkanı: Kentsel dönüşüm süreci hızlı ve sağlıklı yürütülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement