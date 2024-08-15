Türkiye İMSAD Başkanı: Kentsel dönüşüm süreci hızlı ve sağlıklı yürütülmeli

Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, olası deprem risklerine karşı kentsel dönüşüm sürecinin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Küçükoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada,Türkiye'nin dünyanın deprem merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin civarı deprem olduğunu belirten Küçükoğlu, "Ülkemizde ise her yıl 20-25 bin adet deprem yaşanıyor. Deprem içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeğidir. Alpler'den Himalayalar'a ve Japonya'ya kadar büyük bir coğrafya dünyada fayların üzerinde yer alıyor. Ülkemizin yüzde 95'i de faylardan doğrudan etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, depremlere karşı en güçlü önlemin bilgi, teknoloji ve uygulamayla bu gerçekle yaşamaya uyum sağlamak olduğunu kaydederek, "Ayrıca depremlerin yaratacağı etkilere karşı önlemler almak ve deprem bilincinin tüm ülke insanlarımızda oluşmasını sağlamamız da gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Tayfun Küçükoğlu, Türkiye'nin dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde olduğu bilinciyle depreme hazırlık yapmanın şu an tüm şehirler için en önemli öncelik olması gerektiğini belirterek, "Hazırlıksız yakalanacağımız İstanbul merkezli bir depremin sonuçları ülkemiz için çok ağır olur. Topyekun seferberlik halinde deprem riskine karşı hazırlanmalıyız. Özellikle kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve sağlıklı şekilde yürütmeliyiz. Ayrıca binalarımızı dönüştürürken şehirlerimizi çağdaş, doğaya dost, enerji verimliliğine uygun hale de getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Depremle mücadelede bilinç seviyesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Küçükoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece binaları değil toplumumuzu da depreme dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Depremden korkmayı değil, hazırlıklı olmayı bilinçlerde var etmeliyiz. Bu noktada 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı depreme hazırlamamız gerekiyor. Hem kamu kurumları hem de STK'ler eliyle depreme karşı insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor.

Tatbikatlar, seminerler, eğitimler, medya kampanyaları gibi birçok çalışma, sürekli bir faaliyet halinde yürütülmelidir. Muhtarlıklardan başlayarak şehrin bütününe yayılacak afet eğitim programları hayata geçirilmelidir. Okullar, iş yerleri, hastaneler gibi önemli kamusal alanlarda depreme hazırlıklı olma kampanyaları hayata geçirilerek, toplumun ilgisi üst düzeyde tutulmalıdır. Depremi başımıza gelmeden önce de ana gündemimiz haline getirirsek zararlarını en aza indirebiliriz."