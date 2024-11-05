Türkiye-İngiltere STA Genişletiliyor

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının (STA) genişletilmesinin özellikle Türk tarım ürünlerinin Birleşik Krallık pazarında erişim kapasitesini artıracağını söyledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye ile İngiltere arasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini tanımlayan Brexit sonrası dönemde, ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunması amacıyla 2021 yılında serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi.

Anlaşmada yer alan "gözden geçirme" hükmü kapsamında, mevcut STA'nın ilave alanları içerecek şekilde genişletilmesi için 2022'de çalışmalara başlandı.

Bu doğrultuda genişletilecek yeni STA'nın yatırımlar ve ilave tarım tavizlerini içermesi, Türkiye ve İngiltere iş insanları için daha güçlü hukuki zemin hazırlaması bekleniyor.

"Mevcut STA, ihracatçılarımız için pazara erişimde güvence sağladı"

Bakan Bolat, AA muhabirine, mevcut STA'nın iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin kesintiye uğramadan devam etmesine önemli katkıda bulunduğunu anlattı.

Anlaşmanın özellikle iki ülke iş insanlarının ticaret koşullarını korumalarına ve belirsizliklerin azalmasına imkan sağladığını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"STA'nın 2021 yılında yürürlüğe girmesiyle Türkiye-Birleşik Krallık ticaretinde 2020'ye göre yüzde 15'e yakın bir artış gözlemlendi ve ilerleyen yıllarda ticaret hacmindeki bu seviye korundu. İhracatçılarımız için STA, mevcut pazara erişimlerini sürdürme konusunda önemli bir güvence sağladı. İkili ticaretin anlaşma kapsamında devam etmesi, Türk iş insanlarının Birleşik Krallık pazarına yönelik yatırımlarını daha güvenli bir zeminde sürdürmelerine ve olası risklere karşı hazırlıklı olmalarına katkı sağladı."

Bolat, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı ticari özellikleri bulunduğuna işaret etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, bu seviyenin 25 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"STA'nın genişletilmesi karşılıklı yatırımlar için sağlam yasal çerçeve oluşturacak"

Mevcut STA'nın genişletilmesinin ise karşılıklı yatırım ve hizmet ticareti gibi alanlarda işbirliği potansiyelini artıracağını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Özellikle ilave tarım ürünleri, hizmet ticareti ve doğrudan yatırımların anlaşmaya dahil edilmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz açısından daha sürdürülebilir bir ortam oluşturacak. Tarım ürünleri ihracatında çeşitlilik, ülkemizin Birleşik Krallık'a tarım ürünleri ihracatına önemli katkı sunacak. İlave tarım ürünleri tavizlerinin anlaşmaya dahil edilmesi, ülkemizin tarım ihracatını genişletecek, Birleşik Krallık pazarında Türk tarım ürünlerinin erişim kapasitesini artıracaktır."

Bolat, genişletilecek STA kapsamında, Türk firmaların Birleşik Krallık'ta yatırım yaparken daha güvenli bir ortam bulmasına, karşılıklı yatırımlar için daha sağlam yasal çerçeveye sahip olmasına katkı sunacağını da ifade etti.

"Hizmet sektörlerinde karşılıklı faydaya dayalı işbirliği sağlanacak"

Anlaşmaya eklenmesi planlanan yatırım faslıyla iki ülke arasında uzun vadeli işbirliklerinin teşvik edileceğine işaret eden Bolat, "Özellikle sağlık turizmi, finans ve mühendislik gibi Türkiye'nin rekabetçi olduğu hizmet sektörlerinin de STA kapsamına alınması, bu sektörlerin işbirliği potansiyelini artması ve iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayacak yeni iş modellerinin gelişmesi açısından önemli." dedi.

Bolat, hizmet sektörlerinde de iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı bir işbirliği ortamı sağlanacağını kaydederek, sözlerini, "Ülkemizin rekabetçi hizmet sektörlerinin STA kapsamına dahil edilmesi, bu sektörlerdeki Türk firmalarının Birleşik Krallık pazarında daha etkin bir şekilde varlık göstermelerini sağlayacak. Anlaşmanın genişletilmesi, Türkiye-Birleşik Krallık ticaretine stratejik bir boyut kazandırarak, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini uzun vadede sürdürülebilir ve karşılıklı kazanca dayalı daha ileri bir seviyeye taşıyacak." diye tamamladı.