Türkiye İnovasyon Haftası 2024'te E-İhracat Paneli

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM'in ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde panellerle devam etti.

Etkinlik kapsamında, "E-İhracatın Yeni Ufukları: Yenilikçi Yöntemler ve İş Modelleri" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Çevikoğlu, dünya e-ticaret pazarının 6 trilyon dolar olduğunu belirterek, bunun yüzde 50'sinin Çin'de gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de e-ihracatın perakende içinde payının yüzde 17-18 civarında olduğunu kaydeden Çevikoğlu, dünyada ise yüzde 20'ler civarında olduğunu bildirdi. Çevikoğlu, dünyada dört paketten biri ihraç edilirken, Türkiye'de 20 paketten birinin yurt dışına gittiğini belirtti.

Çevikoğlu, Türk markasını korumak için dünyada da önlemler alınması gerektiğinin altını çizerek, "Dünyadaki Türk malı algısı gayet güzel. Yapılabilecek çok şey var, yolumuz çok." ifadesini kullandı.

Çin, Hindistan gibi doğu ülkelerine yönelik çalışmaların olduğunu anlatan Çevikoğlu, "Çin'in online pazar yerlerinde Türkiye ulusal mağazaları açtık. KOBİ'lerimiz adına orada bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. O ülkelerdeki büyük pazar yerleri neredeyse oralarda mağaza açıyoruz. Çin, Hindistan'da başlattık." diye konuştu.

"Yakın coğrafyaya odaklanıyoruz"

Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ise Türkiye'nin geleneksel ihracatının, üretiminin çok güçlü olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bugün hemen hemen her kategoride üretim yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu belirten Çokaygil, "Trendyol olarak biraz daha yakın coğrafyaya odaklanıyoruz. Türkiye'de İstanbul'u merkez olarak aldığınızda 4 saatlik bir uçuş mesafesi olan alana baktık. Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Körfez Bölgesi öne çıkıyor. Bu alanda 4,2 trilyon dolarlık bir perakende pazarı görüyoruz. Bu rakamın yüzde 12'si e-ticaretten." şeklinde konuştu.

LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, e-ticaret ve inovasyonun birbirine hizmet eden iki kavram olduğunu söyledi.

Gençlerin pek çok fikri olduğunu belirten Yiş, "O fikirlere pazar yaratmak için bizim bu geniş coğrafyalarda varlığımızı bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden de sadece LC Waikiki ürünlerini satmak için değil, bütün dünyada Türk ürünleri, Türk servisleri, Türk inovasyonunu buluşturmak için bu pazarlarda bizim birliğimizi, gücümüzü göstermemiz çok kritik. O yüzden de ekip çalışması çok önemli, herkes bir araya gelmeli." ifadelerini kullandı.

"Herkesin belli yetkinlik setlerine sahip olması gerektiğine inanıyoruz"

"Türk Tipi İnovasyon: Yerel Dinamiklerle Küresel Rekabet" panelinde konuşan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Türkiye'de inovasyonun insanla olabileceğini söyledi.

Milli Yetkinlik Hamlesi projesiyle yetkinlik inovasyonu yapmak istediklerini aktaran Karataş, "Yeteneği yetkinlik bazında konuşmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Biz her bir kişinin iş hayatı özelinde baktığımızda unvana özgü, fonksiyona özgü, departmana özgü herkesin belli yetkinlik setlerine sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Yetkinlik dediğimizde yetenekten en büyük farkı içinde biraz daha tutum da olması." ifadelerini kullandı.

Karataş, her bireyin teknik, mesleki, yaşamsal, fonksiyonel yetkinlikleri olması gerektiğine vurgu yaptı.

Savunma sanayisinin rekabet kadar birbirini tamamlayan bir sektör olduğunun altını çizen Karataş, şunları kaydetti:

"Bütün savunma sanayi firmaları imza atana kadar teknolojik rekabet içinde bulunurlar. Ama sözleşmeyi imzalandıktan sonra birbirlerini tamamlamak zorundalar. Çünkü bir projede yüzlerce şirket çalışmak zorunda. Öyle bir sistem üretiyorsunuz ki okyanusun dibinde de çalışacak, uzayda da çalışacak. Bu sadece bir şirketin yapacağı bir iş değil. Gerçekten şirketler kapasite, yetenek, yetkinlik, performans ve potansiyel olarak birbirini tamamlamak zorundalar. O yüzden Milli Yetkinlik Hamlesi diye bir proje başlattık. Savunma sanayisinde 90 bin kişi çalışıyor, 12. Kalkınma Planı'nda 2028'de 158 bin olacak. Muazzam bir yetenek, muazzam gençlerimiz var."

"Çok yakında yeni paketlerimizi de duyuruyor olacağız"

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ise İGE AŞ'nin inovasyon fikri üzerine kurulmuş bir organizasyon olduğunu belirterek, "İhracatçılarımız odak noktamız. İhracatçıların bankadan kredi alma sürecinde karşılaştıkları kefalet ve teminat sorunlarını kefaletimizle aşmalarını, finansmana ulaşmalarını sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kurdukları mekanizmayla beraber kaynağın etkisini, destek imkanını ne kadar artırırlarsa artırsınlar bunu optimize etmenin gerektiğini söyleyen Topaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizdeki sınırlı desteği nereye kanalize edeceğiz? Bu önemli bir soru. İnovasyon ikliminin bize kazandırdığı ilk birkaç inovatif düşünceden bir tanesi de buydu. Kaynaklarımızı nasıl optimize edebiliriz? Bunun için yetenekle beraber yetkinliği olan bir ekibe ihtiyacınız var. Bu ekiple biz elimizde olan verilerden hareketle 20'ye yakın parametreyi kullanarak KOBİ'ler ve KOBİ üstü firmalar için ayrıştırarak yüksek katma değerleri ihracatı nasıl sınıflandırabilirizin analitik çalışmasını, modellemesini yaptık. Bunun içinde birçok parametre var. Bu yöntemle şunu bulmaya çalışıyoruz; verdiğimiz bir liralık destek üç, beş, on liralık bir sonuca dönüşür mü? Bu modelin çıktılarıyla da paketlerimizi, kaynağımızı yönlendirdiğimiz kefalet sistemini en yüksek katma değerli ihracatı pozitif ayrıştıracak şekilde yeniden revize ediyoruz. İnşallah çok yakında bununla ilgili yeni paketlerimizi de duyuruyor olacağız."

Yarın da devam edecek olan etkinliğin ilk günü düzenlenen panellerle sona erdi.