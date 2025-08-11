Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı - Son Dakika
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

Çanakkale\'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
11.08.2025 14:27
Geçtiğimiz günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden Çanakkale'den yine alevler yükseldi. Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçrarken bölge tahliye ediliyor.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILDI

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

MERSİN'DE DE YANGIN ÇIKTI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangından yükselen dumanlar, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOLU DA YANIYOR

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Avcılar:
    Bu işi Türkiye'de yapan bir şebeke var neye hizmet ediyor amaç nedir kimler yönetiyor Devlet araştırmali her yaz aynı senaryo değişik illerde bu kadar olmaz. 10 0 Yanıtla
  • 1234:
    bunu yapanlari yakın gitsin adileri 8 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    anız yangını gene geçmiş olsun 1 0 Yanıtla
  • 474747:
    muhtemelen anızdan çıkmış olabilir yazıktır günahtır yaaa ne yeşili kaldı güzelim ç.kalenin ne doğası mahvettiniz yaa şuursuzca yakılan anızlar mangal kalıntıları vs vs ortalığa atılan cam şişeler ne olursa olsun hangi olursa olsun yazıktıryaa rüzgr var zaten en ufak bir kıvılcım nerelere hangi boyutlara taşıyır alevleri hiç akıllanmıcaz geçen haftalarda bi arıcı kovanlar için dumar yapsın diye bahçesinde ateş yakmış pet şişe ve çimento kağıtlarından samanlık tutuştu koca köyü yakacaktı bilinçsiz böle insanları gördükçe asası geliyor insanın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
