Türkiye-Irak Ekonomik İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Irak Ekonomik İş Birliği Toplantısı

Türkiye-Irak Ekonomik İş Birliği Toplantısı
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Türkiye ve Irak'tan üst düzey katılımcılar ile iş dünyası, ekonomik iş birliğini güçlendirdi.

DEİK/Türkiye- Irak İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye ve Irak'tan üst düzey kamu temsilcileri ile iş dünyasının yoğun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Mustafa Nazar Juma, Irak Dışişleri Bakanı Dr. Fuad Hussein, Irak Ulaştırma Bakanı Wahb Salman Mohammed, Ticaret Bakan Yardımcıları, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Bora İnan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majed Al Lajmawi, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkenin önde gelen özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Temmuz ayı içerisinde yaklaşık yirmi Türk şirketinden oluşan iş dünyası heyetiyle Bağdat'ta Irak Başbakanı ve ilgili bakanlarla gerçekleştirilen temaslarda ele alınan öncelikli gündem maddelerini bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Türk özel sektörünün öncelikleri masaya yatırıldı

Toplantıda; gümrük süreçleri ve ASYCUDA sisteminin nihai hale getirilmesi, bankacılık ve ödeme sistemlerinin güçlendirilmesi, vize ile çalışma ve oturma izinlerinin kolaylaştırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi arsalarına erişimin kolaylaştırılması, kamu projelerinde hakediş ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi, kamu alımlarında eşit rekabet ortamının güçlendirilmesi, su altyapısı alanındaki iş birlikleri ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere Türk özel sektörünün öncelikli gündem maddeleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Türk yatırımcılarının Irak'taki uzun vadeli yatırımlarının desteklenmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

"Ekonomik iş birliğimiz daha da güçlenecek"

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı güven ve güçlü siyasi irade sayesinde her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, kamu ve özel sektör arasındaki yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde ticaret hacmine ve yatırımlara önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Acar, Türkiye ile Irak arasındaki stratejik ekonomik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, toplantıya katılım sağlayan başta Bakanlar olmak üzere, Büyükelçilere, DEİK Başkanı Nail Olpak'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Irak Ekonomik İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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