Türkiye-Irak Petrol Anlaşması Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Irak Petrol Anlaşması Görüşmeleri Başladı

22.07.2025 13:51
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Türkiye, Irak petrolü için kapsamlı bir iş birliği anlaşması için görüşmelere başladı.

Türkiye, Irak Merkezi Yönetimi ile Irak petrolünün taşınmasına yönelik daha kapsamlı bir anlaşma için görüşmelere başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni anlaşmayla enerji alanında daha geniş bir perspektifi ve ortak vizyonu içeren kapsamlı bir iş birliği mekanizmasının inşa edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, ham petrol ve doğal gaz projelerinde iş birliği, hidrokarbon sahalarının geliştirilmesi, petrokimya ve rafineri yatırımlarında ortaklıklar, elektrik üretimi ve iletimine yönelik projelerin yanı sıra petrol, doğal gaz ve elektrik ticaretinin çok boyutlu şekilde geliştirilmesi gibi alanlarda somut ve uzun vadeli iş birlikleri öngörülüyor.

Öte yandan, günlük toplam 1,5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip iki hattan ve BOTAŞ Ceyhan Terminali'nden oluşan boru hattı sisteminden ilerleyen dönemde Irak'a tahsis edilecek kapasiteye ilişkin düzenlemeler de taraflarca ele alınacak.

Daha kapsamlı bir anlaşma için görüşmelere başlandı

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, 1973 yılında imzalanan ve 2010 yılında yenilenen anlaşma ve ilgili protokoller doğrultusunda işletildi.

Söz konusu hat, iki ülke arasındaki enerji bağının da sembolü haline geldi. Bu arada değişen bölgesel koşullar, gelişen enerji piyasaları ve iki ülkenin artan beklentileri, mevcut anlaşma yapısının güncel ihtiyaçlara yanıt verme kapasitesini sınırlandırırken zaman içerisinde ticari, hukuki ve yapısal düzeyde yeni düzenlemelere duyulan ihtiyacı da beraberinde getirdi.

Bu çerçevede, Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Irak menşeli ham petrolün Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda daha kapsamlı bir anlaşmaya yönelik görüşmelere başlandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Irak Petrol Anlaşması Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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