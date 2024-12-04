Türkiye-Irak Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Irak Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Aştı

Türkiye-Irak Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Aştı

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen JETCO Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin 20 milyar dolara ulaştığını ve Irak'ın, Türkiye'nin üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

04.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:32
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TÜRKİYE - Irak Ekonomik Ticaret Ortak Komitesi(Jetco) Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticarette ihracat alanında Irak, Türkiye'nin üçüncü büyük ortağı, ithalatta da Irak için Türkiye ikinci büyük ortak konumundadır. Geçen yıl itibariyle Irak'a 12,8 milyar dolar ihracat yapmıştık ve ikili ticaret hacmimiz Irak'ın da yaptığı ihracatla 20 milyar dolara ulaşmıştı" dedi.

Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi(JETCO) 1. Dönem Toplantısı, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı(TİM) Mustafa Gültepe, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Irak Müteahhitler Birliği Başkanı Ali Fakhir Sanafee ve çok sayıda davetli katıldı.

'SON DERECE YAPICI MÜZAKERELERİN VE MUTABAKATIN BİR YANSIMASIDIR'

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, JETCO Toplantısı'nın son derece verimli geçtiğini belirterek, "Biraz önce imzaladığımız JETCO 1'inci dönem protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ortak işbirliğine, müteahhitlik hizmetlerinden karşılıklı sınai ve hizmetler sektöründeki yatırımlara pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece yapıcı müzakerelerin ve mutabakatın bir yansımasıdır. Bu toplantı Türkiye-Irak ikili ticari ve ekonomik ilişkileri ile iş birliğimizi geliştirmek adına son derece başarılı bir buluşma olmuştur" dedi.

'IRAK, TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ORTAĞI KONUMUNDADIR'

Irak'ın Türkiye'nin stratejik ortaklarından biri olduğunu belirten Bakan Bolat, "Komşu ve kardeş ülke Irak'ı doğal ve stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye Irak'ın Avrupa'ya batıya açılan kapısı, Irak'ta Türkiye'mizin Orta Doğu ve körfeze açılan kapısı ve geçiş noktasıdır. Ülkelerimiz arasında halihazırda çok önemli bir ticaret ve yatırım hacmi bulunmaktadır. Ticaret hacmini, karşılıklı yatırımları, müteahhitlik hizmetlerini, turizmi, sağlık turizmini, hizmetler sektörünü, lojistik sektörünü dikkate aldığımızda Türkiye ve Irak'ın birbirlerinin en önemli ortakları arasında yer aldığını görmekteyiz. Ticarette ihracat alanında Irak, Türkiye'nin üçüncü büyük ortağı, ithalatta da Irak için Türkiye ikinci büyük ortak konumundadır. Son 10 yılda Irak'la yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 5 ve üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl itibariyle Irak'a 12,8 milyar dolar ihracat yapmıştık ve ikili ticaret hacmimiz Irak'ın da yaptığı ihracatla 20 milyar dolara ulaşmıştı" şeklinde konuştu.

'IRAK, TÜRKİYE'NİN DÜNYADA EN FAZLA PROJE İSTENDİĞİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE'

Türk inşaat firmalarının Irak'ta önemli projelere imza attığını söyleyen Bakan Bolat, "Bu yıl Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın tarihi Bağdat ziyaretinde iki ülke için karşılıklı ticaret olarak 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Müteahhitlik açısından baktığımızda ise Irak bugüne kadar yaklaşık, 35 milyar dolar değerinde üstlenilen bin 111 proje ile Türkiye'nin dünyada en fazla proje istendiği 3'üncü ülke konumundadır ve önümüzde ki süreçte de başta Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi çerçevesindeki yatırımlar olmak üzere alt yapı ve üst yapı kapsamında çok önemli projeler gündeme gelecektir. Irak'ın temel temel hizmet sektörlerindeki projelerin tamamında, havalimanlarında, üniversitelerde, hastanelerde Türk müteahhitlerinin, mühendis, teknisyen ve işçilerinin imzası ve ihracatçılarımızın ürünleri bulunmaktadır bundan da iftar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Irak Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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