Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı - Son Dakika
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Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı

29.07.2022 15:09
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre haziran ayında Kayseri ihracatı geçen bir önceki aya göre yüzde 18,7 oranında arttı.

TÜİK 2022 yılı haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Haziran ayı ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 18,7 oranında artarak, 361 milyon 872 bin dolar oldu. Geçen yılın haziran ayına göre yüzde 13 civarında bir atışımız söz konusu. Geçen yıla göre ilk altı aylık artışımız ise yüzde 19 oranında gerçekleşerek 2 milyar 2 milyon dolar oldu" dedi. 2022 yılı haziran ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, kablo ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. İhracat rakamlarında olumlu gidişatın devan ettiğini açıklayan Büyüksimitci, "Her şeye rağmen ihracat artış hızımız olumlu yönde seyrediyor. Rakamlara baktığımız zaman İnşallah çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa Kayseri olarak yılsonu hedefimizi yakalayacağımız inancındayım. Biz ithal ettiğimizin iki katını ihraç eden bir iliz. Türkiye'nin cari açığını kapatma anlamında aylık yaklaşık 150 milyon dolar pozitif katkıda bulunuyoruz. Türkiye'nin aylık kilogram birim fiyatı yaklaşık 1.40 dolar iken Kayseri olarak bizim kilogram birim fiyatımız 2.40 dolar civarında. Bu bizim daha katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor. Özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. Ben ülke ekonomisine katkıda bulunana tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Dünya ekonomilerinde yaşanan olumsuz tablonun Türkiye'yi de etkileyeceğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, bu durum karşısında sanayicilerin pazar ve ürün çeşitliliğini artırmaları gerektiğini belirtirken, finansmana erişim konusunda yaşanan sıkıntılarında bir an önce giderilmesi yönünde çağrıda bulundu. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Balıkesir'den Haziran ayında 96 milyon dolarlık ihracat yapıldı Balıkesir'den Haziran ayında 96 milyon dolarlık ihracat yapıldı Düzce'de ihracat ve ithalat arttı Düzce'de ihracat ve ithalat arttı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı - Son Dakika

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