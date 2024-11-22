Türkiye-Libya Enerji İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Libya Enerji İşbirliği Görüşmesi

Bakan Bayraktar, Libya ile petrol ve gaz alanında ortak çalışmalar değerlendirdi.

22.11.2024 20:46
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile petrol ve doğal gaz alanlarında ortak çalışma ihtimallerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdulsadek ile İstanbul Energy Forum marjında bir araya geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde petrol ve doğal gaz alanlarında ortak çalışma ihtimallerimizi değerlendirdik. Ülkemizin hidrokarbon arama alanındaki tecrübesini iki ülkenin ortak faydasına olacak somut işbirlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Libya Enerji İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

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