Türkiye\'nin 2023 ihracatı arttı, ithalat azaldı

Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle oluşturulan geçen yılın aralık ayı ve 2023 yılı geneline ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 23 milyar dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 11 azalışla 29 milyar 39 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan 6 milyar 39 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2022'de yüzde 70,2 iken geçen ay yüzde 79,2 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 3,2 azalarak 105 milyar 997 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022'de yüzde 69,9 iken geçen yıl yüzde 70,7'ye çıktı.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 1,7 azalışla 21 milyar 41 milyon dolar, ithalat da yüzde 4,2 azalarak 20 milyar 799 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık 2023'te 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolara düştü. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,2 olalark belirlendi..

(Sürecek)