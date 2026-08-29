Türkiye'nin 8. Turcorn'u HubX Oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin 8. Turcorn'u HubX Oldu

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HubX, 75 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin 8. Turcorn'u olarak 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Turcorn 100 Programı'yla teknoloji girişimleri sayısını artırmayı hedefleyen Türkiye'deki Turcorn (unicorn) sayısı, aldığı yaklaşık 75 milyon dolar yatırımla 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaşan HubX ile birlikte 8'e çıktı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, İzmir'de 2022 yılında kurulan yapay zeka odaklı teknoloji şirketi HubX, Point72 Private Investments ile yaklaşık 75 milyon dolar yatırım alma konusunda anlaşmaya vardı.

Şirketin 1,2 milyar dolarlık değerlemesi üzerinden gerçekleştirilen işlemle HubX, değeri 1 milyar doları aşan teknoloji girişimleri arasına katılarak Türkiye'nin yeni "Turcorn"u oldu.

Söz konusu yatırım, bugüne kadar dış finansman kullanmadan büyüyen HubX'in aldığı ilk yatırım olarak kayıtlara geçti. Nova, Wiser, DaVinci ve Lotus Flow'un da aralarında bulunduğu 40'tan fazla mobil uygulamayı ve web uygulamasını geliştiren şirket, ürünlerini 190'dan fazla ülkede 600 milyonun üzerinde kullanıcıyla buluşturdu.

Türkiye'de Peak Games, Getir, Dream Games, Trendyol, Hepsiburada, Insider, Loom ve son olarak HubX olmak üzere 8 Turcorn bulunuyor. Bu firmalar, 1 milyar dolarlık değerleme sınırını aşarak "unicorn-Turcorn" olma başarısı gösterdi.

Bakanlık teknoloji girişimlerini destekliyor

Bakanlık tarafından yürütülen Turcorn 100 Programı, Türkiye'nin yeni milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler çıkarması için 2022 yılında devreye alındı.

Turcorn 100 Programı ile erken aşamayı başarıyla geride bırakan, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan, teknoloji odaklı ve küresel pazarlara açılmayı hedefleyen girişimler destekleniyor.

Programa dahil edilen şirketlere, mentörlük, finansal kaynaklara erişim, ulusal ve uluslararası hızlandırma programlarına katılım, kurumsal işbirliği geliştirme ve küresel pazarlara açılma gibi destekler veriliyor.

Türkiye, program aracılığıyla 1 milyar dolar değerlemeyi aşan ve "Turcorn" olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

Turcorn sayısı artırılıyor

Bu kapsamda, Turcorn 100 Programı'ndaki aday girişim sayısı yılın ilk yarısı itibarıyla 43'e ulaştı. Böylece Mart 2025'te 23 olan programdaki girişim sayısı 15 ayda yaklaşık iki katına çıktı.

VRLAB Academy ise şu anda "Turcorn 100" programından mezun olan ilk ve tek firma konumunda bulunuyor.

Bu doğrultuda 2030'a kadar Türkiye'den 100 Turcorn çıkarılması, ülkedeki teknoloji girişimi sayısının 100 bine ulaşması ve Turcorn'ların toplam değerlemesinin 100 milyar doları aşması amaçlanıyor.

Yeni adaylar aranıyor

Bakanlık, gelecek dönemde de Turcorn 100 Programı'nın tanıtımını girişimlerle gerçekleştirilecek bire bir görüşmeler yoluyla sürdürecek.

Programa yapılan yeni başvurular için jüri değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecek ve uygun bulunan yeni teknoloji şirketleri Turcorn adayları arasına katılacak.

Yılın ikinci yarısında uluslararası bir girişimcilik etkinliğinde "Turcorn Lounge" açılarak, Türk teknoloji şirketlerinin küresel yatırımcılar ve teknoloji ekosisteminin önde gelen temsilcileriyle buluşturulması sağlanacak.

Turcorn 100 Programı kapsamında farklı bölgeler için yeni bir hızlandırma programı da devreye alınacak.

Böylece Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin mentörlük, yatırım ağları ve uluslararasılaşma imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

Turcorn adayları dünyaya açılıyor

Turcorn 100 Programı'ndaki girişimlerin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Program kapsamındaki girişimlerin, yılın ilk yarısında İspanya'da düzenlenen 4YFN Barcelona, Singapur'daki MatchCAP Asia 2026 ve Fransa'daki VivaTech 2026 gibi uluslararası girişimcilik etkinliklerine katılımı sağlandı.

Bu etkinliklerde Türk teknoloji girişimleri, ürün ve hizmetlerini uluslararası yatırımcılara tanıtma, yeni işbirlikleri geliştirme ve küresel pazarlara erişme imkanı buldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 8. Turcorn'u HubX Oldu - Son Dakika

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