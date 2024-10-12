Türkiye'nin akaryakıt devi iflas etti

Ekonomi

Türkiye'de akaryakıt sektöründe önde gelen şirketlerden biri olan Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş., yaşadığı ekonomik darboğazın ardından iflas bayrağını çekti. 2021 yılında başlayan konkordato sürecinin ardından bankalar ve faktoring şirketleri ile davalık olan şirket, Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla 11 Ekim 2024 tarihi itibarıyla resmen iflas etti.

MAHKEME "İFLAS" DEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, 2021 yılında 600 milyon liralık borç ile başlayan konkordato süreci, aradan geçen sürede şirketin mali tablosunu düzeltememesine ve borçların katlanarak artmasına neden oldu. Yasal faiz oranlarıyla birlikte 1 milyar TL'yi aşan borcun ardından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi.

'MAL KAÇIRMA' İDDİALARI

Söz konusu şirket, 2021 yılında yaşadığı ekonomiz krizi aşmak amacıyla uluslararası petrol piyasasının önemli aktörlerinden Bayegan Grubu'yla anlaşmaya varmış, taraflar Hatay'da bulunan tesisin satışı için 47.5 milyon dolar karşılığında el sıkışmıştı. Ancak şirketten alacaklı olan bankalar ve faktoring şirketleri, Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş.'den kullandırdıkları kredi karşılığında paralarını alamadıklarını belirterek davacı olmuş, söz konusu satış için 'mal kaçırma' iddiası ortaya atılmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Tarafların iddialarının ardından davaya atanan üç kişilik bilirkişi heyetinin raporunda, tesisin değeri 15 milyon 249 bin 414 dolar olarak belirtilmiş ve 'tasarruf işlemi' kararı iptal edilerek, satışın önündeki engeller kaldırılmıştı.