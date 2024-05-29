Türkiye'nin bal ihracatı 11 milyon doları aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin bal ihracatı 11 milyon doları aştı

Türkiye\'nin bal ihracatı 11 milyon doları aştı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu dönemde 40 ülkeye bal satıldığını ve en fazla ihracatın ABD, Almanya ve İspanya'ya yapıldığını belirtti. Ayrıca, geçen yıla göre ihracatın Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas gibi ülkelere de yapıldığı ifade edildi. Türkiye, bal ihracatını artırmak için Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya'yı hedef pazar olarak belirledi.

29.05.2024 12:19
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Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatının tutarı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını söyledi.

Kalyoncu, bu dönem 3 bin 7 ton bal ihracatından 11 milyon 477 bin 245 dolar gelir sağlandığını belirterek, "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye bu dönem 3 milyon 963 bin 636, Almanya'ya 3 milyon 126 bin 576 ve İspanya'ya 608 bin 580 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.

Bal ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a da bu dönem bal satıldığını bildirdi.

Kalyoncu, bal ihracatını artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, bu kapsamda Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya'nın hedef pazar olarak belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Filipinler, Slovenya, Japonya, İsviçre, Almanya, Türkiye, İspanya, Fransa, Nepal, Fas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin bal ihracatı 11 milyon doları aştı - Son Dakika

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