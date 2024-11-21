Türkiye'nin Çay İhracatı 19 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Çay İhracatı 19 Milyon Doları Aştı

Ocak-ekim döneminde Türkiye, çay ihracatından 19,8 milyon dolar gelir elde etti, 118 ülkeye satıldı.

21.11.2024 12:17
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Türkiye'den ocak-ekim döneminde yapılan çay ihracatından sağlanan gelir 19 milyon 811 bin 467 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, ülkeden 10 ayda 118 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 4 bin 9 tonluk çay ihracatından 19 milyon 811 bin 467 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Turgut, en fazla dış satımın 6 milyon 572 bin 863 dolarla Belçika'ya yapıldığını belirtti.

Turgut, Belçika'yı 3 milyon 165 bin 784 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 516 bin 850 dolarla KKTC'nin takip ettiğini aktararak, Türk çayının bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu ifade etti.

Çay ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına dikkati çeken Turgut, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminden farklı Dubai, Gine-Bissau, Moritanya, Ekvator Ginesi, Tunus, Küba, Mısır, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Burkina Faso, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da çay satıldı." diye konuştu.

Turgut, Türk çayı ihracatının yüzde 44'ünün Rize'den gerçekleştirildiğini kaydederek, "Rize'den yılın 10 ayında Belçika başta olmak üzere 25 ülkeye 2 bin 461 ton çay ihraç edilerek, 8 milyon 679 bin 819 dolar kazanç sağlandı." dedi.

Çay ihracatında her dönem beklentinin yüksek olduğuna işaret eden Turgut, "Yılı tamamlamaya kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda da 2025'e çok güzel rakamlarla başlayacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Çay İhracatı 19 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

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