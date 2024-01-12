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Türkiye'nin Denizüstü Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Denizüstü Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tanıtıldı

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından hazırlanan ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Denizüstü Rüzgar Enerjisi Türkiye Yol Haritası' ve 'Denizüstü Rüzgar Enerjisi Sanayi Envanteri' tanıtıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye'nin enerji potansiyelini kullanmadığı için yurt dışına bağımlı olduğunu belirtti. Türkiye'nin 26 yıllık rüzgar enerjisi serüveninde 12 bin megavatlık güce ulaşıldığı ve yerli üretimin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği ifade edildi. Tanıtım toplantısında, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi alanında kendi imkanlarıyla yerli ve milli projeler gerçekleştirebilme heyecanı vurgulandı.

Türkiye\'nin Denizüstü Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tanıtıldı
12.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:31
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Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSBİR) koordinasyonunda hazırlanan ve İzmir Kalkınma Ajansınca desteklenen "Denizüstü Rüzgar Enerjisi Türkiye Yol Haritası" ve "Denizüstü Rüzgar Enerjisi Sanayi Envanteri"nin tanıtımı yapıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Hilton Garden Inn Otel'deki tanıtım toplantısında, İzmir'in rüzgar enerjisi konusunda potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji potansiyeline dikkati çeken Elban, "Potansiyelimizi kullanmadığımız için yurt dışına bağımlıyız. Bu işte de bir öğrenilmiş çaresizlik olduğunu ben düşünüyorum." dedi.

"12 bin megavatlık güce eriştik"

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye'nin rüzgar enerjisi serüveninin 26 yıl önce yine İzmir'de başladığını belirtti.

Türkiye'nin geçen 26 yıllık sürede önemli yol katettiğini dile getiren Kalaycı, şöyle konuştu:

"Biz 26 yıl boyunca yaklaşık 12 bin megavatlık bir güce eriştik ülkemizde. Bunun çok ciddi kısmı da kanat, kule gibi ülkemizde yerli ve milli olarak üretildi. Geçtiğimiz yıl bakanlığımız 2035 yılı hedeflerimizi açıkladı ve hedeflerimiz içinde 29,6 gigavat gibi bir hedefimiz var. Şöyle söyleyeyim 26 yılda yapmış olduğumuz her şeyin 1,5 katını önümüzdeki 12 yılda yapıyor olmamız gerekecek. Yani ortalama hızımızı çarpı 4 yapıyor olmamız gerekecek. Burada ödevimiz fazla."

GİSBİR temsilcisi Ferhat Acuner, birlik olarak çok büyük bir heyecanla projede yer aldıklarını söyledi.

Türkiye'de gemi inşa sanayisinin son 10 yılda sürekli ilerleyen, büyüyen ve kapasitesini artıran bir sanayi olduğunu belirten Acuner, "Bu heyecanımızın arka planında şu yatıyor; bir şeyi bütünüyle kendi imkanlarımızla yapabilmek heyecanı bu. Bütün bu rüzgar enerjisi, deniz üzerinde yer alacak platformları, bunların mühendislik hesaplarını, tasarımları ve AR-GE'lerinin yapılması ve bunların inşaatlarının yapılması tümüyle Türkiye'de kendi imkanlarımızla yerli ve milli olarak mümkün. Bunu gururla söylüyorum." dedi.

Acuner, yabancı ülkelerin deniz üstü firmalarının platformlarını, mühendisliklerini ve hesaplarını da Türkiye'de yaptıklarını, bu çalışmaların çok önemli olduğunu ifade etti.

DÜRED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak, İzmir'in, deniz üstü rüzgar santrallerinin de başkenti olacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından "Denizüstü Rüzgar Enerjisi Türkiye Yol Haritası" ve "Denizüstü Rüzgar Enerjisi Sanayi Envanteri" tanıtıldı.

Kaynak: AA
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