Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

Türkiye\'nin dev sigorta şirketine kayyum
05.12.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmeleri" üzerinden usulsüz şekilde menfaat sağladıkları tespit edildi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

FAHİŞ TUTARLARDA ÖDEME ALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, "kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler aldıkları belirlendi.

HAKSIZ MENFAAT ELDE EDİLMİŞ

Şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde, iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 12 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

ŞİRKET İÇİN KAYYUM TALEBİ

Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edildi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Kayyum, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tarık Kara Tarık Kara:
    Gemi var gemicik var normal değilmi... 6 8 Yanıtla
  • 205622 205622:
    soylu nün sigorta şirketlerinde birşey yok mu gerçi o sizden sütte leke olur sizde olmaz 3 0 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    seddk kayyum ne yapiyorki 1 yıl oldu Aveon sigorta ya da seddk faaliyetlerini durdurdu kayyum atandi ya vatandaşın zararlari odendimi.Bir bucuk yıldan beri bekliyoruz nasıl bir duzen bu... 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade Gözaltındaki memur tutuklandı 147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı
Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar
Güngören’de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı Güngören'de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı
Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı
Kırıkkale’de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli getirildi Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
15:42
ABD’den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
15:33
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL’ye daire var
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
15:23
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi oynanacak
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
15:20
Adnan’ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler 3 kardeşin dramı yürek dağladı
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı
15:16
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
15:06
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı 56. madde devreye giriyor
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
14:36
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2025 17:05:43. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.