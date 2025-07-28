Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Artış Gösterdi

28.07.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs'ta Türkiye'nin doğal gaz ithalatı %22,8 artışla 3,5 milyar metreküpe ulaştı.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artarak 3 milyar 539 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayısa ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 161 milyon metreküpü boru hatları, 377 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artarak 3 milyar 539 milyon metreküpe çıktı.

Mayısta en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 192 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 56 milyon metreküple Azerbaycan, 791 milyon metreküple İran ve 120 milyon metreküple Türkmenistan takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 281 milyon metreküp ve ABD'den 96 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 75,7 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 4 milyar 88 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi Mayıs 2024'e göre yüzde 75,7 artışla 1 milyar 494 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 4,2 artışla 1 milyar 139 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 16,4 artarak 737 milyon metreküpe çıktı.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 düşüşle 2 milyar 941 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 2 milyar 703 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 238 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

12:48
Memurların zam talepleri belli oldu
Memurların zam talepleri belli oldu
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:55
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı İşte ciğerlerimizi yakan o hain
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı! İşte ciğerlerimizi yakan o hain
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
18:40
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım
Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
18:36
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
18:20
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu
Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
17:43
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi
İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
17:15
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
16:49
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane’yi konuşuyor
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor
16:49
Fenomenin ’’İtfaiyeci makyajı’’ izleyenleri çileden çıkardı
Fenomenin ''İtfaiyeci makyajı'' izleyenleri çileden çıkardı
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 13:21:25. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.