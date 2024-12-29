Türkiye'nin Ekonomik Stratejisi 2024-2028: Bölgesel Kalkınma ve İstihdam Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Ekonomik Stratejisi 2024-2028: Bölgesel Kalkınma ve İstihdam Vurgusu

Türkiye\'nin Ekonomik Stratejisi 2024-2028: Bölgesel Kalkınma ve İstihdam Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ele alındı. Toplantıda enflasyon düşüşü, işsizlik oranı, uluslararası rezervlerdeki artış ve bölgesel kalkınma politikaları gibi önemli konular değerlendirildi.

29.12.2024 23:27  Güncelleme: 23:29
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Bu yılın son EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. EKK toplantısının ardından yapılan açıklamada, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgeler arası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerin devam ettiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve belirsizliklerin sürdüğü bir yılın geride kaldığı belirtilerek, bu küresel konjonktürde, Türkiye'nin 2023'te uygulamaya başladığı ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürüttüğü vurgulandı.

Program sayesinde enflasyonda düşüş başladığı, ekonomide yeniden dengelenmenin sağlandığı, cari açığın önemli ölçüde azaldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşsizlik oranı tek haneli seyrederken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Uluslararası rezervler rekor seviyeye yükseldi. Ülke risk primi düştü, dış borçlanma maliyetleri geriledi, bankaların ve reel sektörün daha uygun koşullarla dış finansmana erişimi arttı. Makro finansal istikrar güçlendi. Türk lirasına güven pekiştirildi. Deprem yaraları sarılırken bütçe açığı azaldı, mali disiplin güçlendi. Ülkemizin gri listeden çıkma süreci tamamlandı. Ülkemiz 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe birden kredi notu artırımı alan tek ülke oldu. Tüm bu kazanımlar sayesinde programımızın iki önemli hedefi olan fiyat istikrarının tesisi ve yapısal dönüşümü hızlandırmak için sağlam bir zemin oluşturduk. Yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçirmeye devam ediyoruz."

'BÖLGELERİN POTANSİYELLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE KULLANMALARINI HEDEFLİYORUZ'

Açıklamada, Türkiye'nin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha da artırmak için bölgesel kalkınmanın olmazsa olmaz bir unsur olduğu vurgulanarak, "Bu amaçla uygulayacağımız kalkınma politikalarıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak sosyal refahın tüm ülkeye daha dengeli yayılmasını ve bölgelerin potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını hedefliyoruz. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), yarattığı refahla ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir bölgesel programdır. Bugün açıkladığımız yeni GAP Eylem Planı ile bölgede tarımsal sulama yatırımları tamamlanacak, akıllı tarım uygulamalarına geçilecek, kırsal ekonomiler çeşitlendirilecek, turizm odaklı büyüme sağlanacak, emek yoğun sektörlerde yatırımlar teşvik edilecektir" denildi.

'YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRACAK PROJE KONULARI DEĞERLENDİRİLDİ'

Gelecek dönemde başta ulaşım, sanayi, turizm ve lojistik sektörlerinde olmak üzere, bölgesel kalkınma programlarının bütüncül bir bakış açısı ve ilgili kurumların işbirliğiyle hayata geçirilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Bu minvalde bugünkü EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır; Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerimizin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alınmıştır. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak, yatırım, üretim ve istihdamı artıracak proje konuları değerlendirilmiş, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. GAP bölgesindeki sulama yatırımlarındaki mevcut durum gözden geçirilmiş, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak ve bölge kalkınmasında tarımın itici güç olmasını sağlayacak tedbirler değerlendirilmiştir. Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadele kapsamında gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri başta olmak üzere bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır."

Kaynak: DHA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Şanlıurfa, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ekonomik Stratejisi 2024-2028: Bölgesel Kalkınma ve İstihdam Vurgusu - Son Dakika

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