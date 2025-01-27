Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 198 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 237 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 878 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 59 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 198 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 237 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 12,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı, 335 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.