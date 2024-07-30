Ekonomi

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Türkiye'nin en borçsuz belediyesi: Şahinbey Belediyesi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Türkiye'nin en borçsuz belediyesi olarak 92 milyonluk belediye bütçesini 5,5 milyara çıkardı. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, belediyenin bütçesinin 92 milyon liradan 5,5 milyar liraya çıktığını ve borçlanma yapmadan bütçenin yüzde 80'ini yatırım bütçesi olarak kullandıklarını ifade etti.

2009 yılında göreve başlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiklerinde belediyenin bütçesinin 92 milyon lira olduğunu, 200 milyon lira borçları bulunduğunu ve Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu, İller Bankası gibi birçok kuruma borçlu olduklarını belirtti. Göreve geldikten sonra tasarrufu temel ilke kabul ederek, iki yıl içerisinde borçlarının tamamını ödediklerini ve hiç faiz ödemediklerini vurguladı. Tahmazoğlu, belediyenin bütçesinin 92 milyon liradan 5,5 milyar liraya çıktığını ve borçlanma yapmadan bütçenin yüzde 80'ini yatırım bütçesi olarak kullandıklarını ifade etti.

"Bütçemiz 92 milyon liradan 5,5 milyara çıktı"

Göreve geldikten sonra tüm borçları kapattıklarını söyleyen Tahmazoğlu, "Göreve geldiğimizde 92 milyon bütçemiz vardı. 200 milyonda borcumuz vardı. Başta Maliye olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, İller bankası gibi birçok yere borcumuz vardı. Biz tasarrufu temel olarak kabul ettik. 2 yıl içerisinde borcumuzun tamamını ödedik. Biz göreve geldiğimizden beri borçlanma yapmadığımız gibi 1 TL dahi faiz ödemedik. Paramızın hepsini yatırım bütçesi olarak kullanıyoruz. Bütçemiz 92 milyon liradan 5,5 milyara çıktı. Şu anda borcumuz yok bütçemizin yüzde 80'ini yatırım bütçesi olarak kullanıyoruz" dedi.

"Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyoruz"

Yatırımların devasa büyüklükte olduğunu belirten Tahmazoğlu, "Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bakanlık yatırımları gibi yatırımlar yapıyoruz. Depremden sonra 2 tane tünel açtık. Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini açtık. Türkiye'nin ikinci büyük camisini açtık. Yine kentsel dönüşümde 10 bin 400 evin kamulaştırılmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 milyar TL bu işe para harcadık. 5 milyar TL eğitime destek verdik. 3 milyar TL spora para harcadık. 10 bin konut yapımı, bin 300 iş yeri yapımı gerçekleştirdik. Bunları da vatandaşlarımıza 10 yıl taksitle verdik. Biz yatırımları bırakmıyoruz. Bunları öz kaynaklarımızla yapıyoruz" ifadeleri kullandı.

"Belediyemizde 2 bin 100 personel çalışıyor"

Belediye bünyesinde çalışanlar ile ilgili bilgi veren Tahmazoğlu, "Belediyemizde 2 bin 100 personel çalışıyor. Bizim 940 bin kendi vatandaşımız var. Biz tüm vatandaşlarımıza 2 bin 100 kişi olarak hizmet veriyoruz. İhtiyacımız kadar personelle çalışıyoruz. Oradan artan paralarla vatandaşlarımıza daha fazla hizmet veriyoruz. Biz alacaklı bir belediyeyiz. 10 yıl taksitli konut sattık. 10 yıl taksitli iş yeri sattık. Buralardan bize gelecek paralar var. Ayrıca ben göreve geldiğimde belediyenin 15 tane kiraya verdiğimiz yer vardı. Şu anda 400'ün üzerinde kiraya verdiğimiz yer var. Göreve geldiğimizde Şahinbey'de doğru düzgün park yoktu. Biz 666 tane park yaptık. 280 tane taziye evi yaptık. Gençlik Merkezleri yaptık. Türkiye'de en çok restorasyon yapan belediyeyiz. Devlet yatırımları gibi yatırımlar yaptık. Sanayi sitesi yaptık. 3 katlı köprülü kavşak yaptık. Depremden sonra tünel yaptık. Projelerimiz artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Şahinbey Belediyesi olarak IMF'ye 100 milyon dolar kredi verebilir"

Şahinbey Belediyesi olarak IMF'ye borç verebileceğini söyleyen Tahmazoğlu, "Bir gün Ankara'ya gittim. Cumhurbaşkanımız gurup toplantısında şöyle söyledi, 'IMF'ye olan borcumuzu bugün bitiriyoruz. Biz IMF'ye borç vereceğiz.' Benimde toplantıdan sonra Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşmem vardı. Orada Bakanımıza şöyle söyledim, ' Eskiden Türkiye IMF'in kapısında borç almak için bekliyordu. Şimdi siz onlara söyler misiniz Türkiye artık çok güçlü bir ülke. Şahinbey Belediyesi olarak IMF'ye 100 milyon dolar kredi verebilir' dedim" şeklinde konuştu.

"Maşallah Tahmazoğlu kasa kese bereketli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sık sık görüştüklerini aktaran Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanımızla sık aralıklarla görüşüyorum. Yaptığımız yatırımlardan bahsediyorum. Burada 3 katlı köprülü kavşağımızın açılışında da burayı borçsuz yaptığımızı ve tünelin yapımına başlayacağımızı söylediğimde cumhurbaşkanımız bana, 'Maşallah Tahmazoğlu kasa kese bereketli' dedi. Beni her zaman arayıp tebriklerini iletir" diye konuştu.