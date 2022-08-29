Bursa'nın en büyük 3'üncü deposu açılıyor - Son Dakika
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Bursa'nın en büyük 3'üncü deposu açılıyor

29.08.2022 11:49
Bursa'nın en büyük 3'üncü deposu açılıyor

Türkiye'nin en büyük depoları arasında yer alan ve tam otonom sistemlerle donatılmış Bursa'nın en büyük 3. deposu açılıyor.

Türkiye'nin en büyük depoları arasında yer alan ve tam otonom sistemlerle donatılmış Bursa'nın en büyük 3. deposu açılıyor.

Bursa'da uzun yıllar süren AR-GE çalışmaları sonunca kurulan DGA Lojistik, birçok firmanın arayıp da bulamadığı lojistik hizmetini tam olarak sunuyor. DGA Lojistik firmalarının en büyük sorunu olan depolama soruna Türkiye ve Avrupa'daki depolarıyla çözüm sunarken, depolama hizmeti, envanter yönetimi, uluslararası taşımacılık, lojistik ve danışmanlık, uluslararası hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı, yurt içi taşımacılık ve danışmanlık başta olmak üzere her alanda üreticilerin rekabet gücü artıracak hizmetleri bir arada sunuyor.

Şirket kurucularından Yunus Aslan, "Makine üreticisi bir firma, alım-satım yurt içi, yurt dışı gümrüklemesi, model, intermodel, ekontel ile taşınması dahil kurulumuna kadar her şeyi yapabilmesi gerekiyor. Burada en az 4 nakliye, en az 2 ara nakliye ve en az 2 gümrükçüyle çalışmanız gerekiyor. Biz bu süreçlerin tamamını üstlenerek firmaların rekabet gücünü artırıyoruz. Maliyet tasarrufu ve zaman avantajı sağlıyoruz. AB ülkelerinin tamamının yanı sıra, kıtalararası taşımacılık yapabiliyoruz. Hava taşımacılığında ise Türkiye'nin lider firması ile anlaşmalı olarak çalışıyoruz. Türkiye'de ise 17 şehirde anlaşmalı acentelerimiz kanalıyla gitmediğimiz nokta yok. Özetle; depolama, lojistik danışmanlığı, uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı ve yurtiçi nakliye hizmeti sunuyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük depoları arasında yer alan ve Bursa'nın en büyük 3. deposu olan tam otonom sistemlerle donatılmış lojistik merkezine sahip olduklarını kaydeden Aslan, "Firmalar için lojistik sektöründe depolama hizmeti olmazsa olmaz. Tabi burada depolamanın nasıl yapıldığı da çok önemli. Bursa'da 4 bin 200 metre kare alanda, 9 metre yüksekliğinde tam otonom sistemlerle donatılmış, raflı ve hareketli rampası olan bir depo oluşturduk. Bu depoyu hem serbest depo hem de ihracat deposu olarak planlıyoruz. Marmara Bölgesi'nde hem Anadolu hem de Avrupa yakasında ara depolar oluşturuyoruz. Öte yandan Bulgaristan, Polonya, Belçika ve Almanya'da ara depolarımız yer alıyor. Ara depolar ile Avrupa'nın doğusundan Avrupa'nın en batısına kadar bu hizmeti verebileceğiz. Ayrıca firmalara ofis, internet, raf ve rampa hizmetlerini burada sunacağız. Her firma kendi stoğunu anlık olarak görebilecek ve yönetebilecek. Otonom sistemin yazılımı firmamız tarafından oluşturuldu" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın en büyük 3'üncü deposu açılıyor - Son Dakika

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