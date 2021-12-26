Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasındaki Kanuni Bulvarı'nda yeni viyadüklerin tabyaları yerleştiriliyor

Kanuni Bulvarı'nın yüzde 65'e yakın fiziksel bölümü bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 55'i tamamlandı

TRABZON - Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda yapımı süren viyadüklerin tabyaları yerleştiriliyor. Tabyalarının kurulumuyla şekillenen yol çalışmalarında bir yandan da istimlak edilen binaların yıkımı sürüyor.

Kanuni Bulvarı'nın yüzde 65'e yakın fiziksel bölümü bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 55'i tamamlandı.

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısmında çalışmalar Erdoğdu-Boztepe Mahalleleri arasında yoğunlaşıyor. Planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalarda Boztepe Tüneli kısmındaki inşaat alanındaki viyadüklerin tabyalarının kurulumu sürerken, Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta istimlak edilen binaların yıkım işleri büyük bir titizlikle sürüyor. Kanuni Bulvarı'nın yapımı nedeniyle toplam 795 binanın büyük bir kısmı yıkılırken, şu ana kadar çalışmaların yüzde 54'lük kısmının tamamlandığı kaydedildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son bulacak 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak planlanan Kanuni Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak ve imar ile bağlantı yolları üzerinde 6 adet hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve anayolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları ve imar yolu bağlantılarında toplamda uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

Yüzde 55'i tamamlandı

Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu'nun yükünün hafifletecek olan Kanuni Bulvarı'nın tamamlanan bölümleri ise etap etap hizmete açılıyor. Bugüne kadar 2 bin 440 metre çift tüplü Akyazı Tüneli, Akyazı-Kanuni bağlantılı 444 metre tek tüp tünel ile bin 19 metre uzunluğundaki çift tüp ile 342 metre uzunluğundaki Karşıyaka viyadüğü ve 13 adet köprülü kavşak ile 2 adet hemzemin kavşak trafiğe açıldı. Yüzde 55'i tamamlanarak hizmete açılan projenin trafiğe açılan kısmının devamında kalan Çatak 2 köprülü kavşağı ile Çukurçayır köprülü kavşağı arasındaki 6,8 kilometre uzunluğundaki kısımda çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bu kesimde 534 metre uzunluğundaki çift tüp Bahçecik tüneli ile 673 metre uzunluğundaki çif tüp Boztepe tünelinde kazı işlemleri tamamlandı. Çephanelik, Yenicuma, Boztepe köprülü kavşakları ile 340 metre uzunluğundaki çift tüp Çukurçayır tünelinde ise yapım çalışmaları sürüyor.