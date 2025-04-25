Türkiye\'nin Fındık Üretim Payı Düştü

Türkiye'nin dünya fındık üretimindeki payının önceki yıllara oranla düştüğü belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği (KFMİB) Başkanı Hasan Osman Sabır, her ne kadar son yıllarda ihracatta miktar bazında bir artış görülse de dünya tüketiminde yaşanan artıştan alınan payın azaldığına dikkat çekti. Sabır, "2024 yılında toplam 323 bin 244 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu ihracat karşılığında 2 milyar 640 milyon dolar döviz geliri elde edilmiştir. Fındık ve mamulleri ihracatımız 2023 yılına göre miktar bazında yüzde 14, değer bazında ise yüzde 41 oranında artış göstermiştir. 2025 yılında da ihracatımızdaki artış trendinin devamını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

90'lı yıllarda Türkiye'nin dünya fındık üretimindeki payının yüzde 80-82 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Sabır. "Maalesef son yıllarda payımız yüzde 60-65 seviyelerine geriledi. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ihracattaki bu pazar kaybımız da büyüyebilecektir. Dünya tüketimindeki potansiyel artışa rağmen bu ihtiyacın rakip ülkeler tarafından üretim ile birlikte ihracattaki payımızın daha da azalmasından korkuyoruz. Özellikle üretimde Şili ve ABD'deki agresif büyümeye dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

Fındıktaki don olayı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayına da değinen KFMİB Başkanı Sabır, uzun yıllardır birlikleri adına rekolte tahmin çalışmaları yapan uzman ziraat mühendislerinin halen bahçelerde inceleme ve tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "4 Mayıs'a kadar sürecek olan söz konusu inceleme çalışmalarının sonucunu görmeden konuşmak erken. O nedenle sağlıklı bir değerlendirme için kesin sonuçları beklemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türk fındığına yeni pazarlar bulmak için Hindistan'da yürütülen tanıtım projesi hakkında bilgi veren Sabır, "Hindistan'da 2024 yılında başladığımız tanıtım projesi sürüyor. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatımız çok düşük olmasına rağmen kuruyemiş ve tatlı ürün tüketim kültürü göz önünde bulundurulduğunda Hindistan, fındık için her daim önemli potansiyel barındıran bir pazar olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda tanıtım projemizin yakın zamanda meyvelerini toplayacağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON