Türkiye'nin Fransa'ya İki Tekerlekli Araç İhracatı 50 Katına Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Fransa'ya İki Tekerlekli Araç İhracatı 50 Katına Çıktı

Türkiye\'nin Fransa\'ya İki Tekerlekli Araç İhracatı 50 Katına Çıktı
20.07.2025 09:58
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Türkiye'nin otomotiv ihracatında Fransa en fazla artış gösteren ülke oldu, 50 kat büyüdü.

Türkiye'nin iki tekerlekli taşıtlar ihracatında en fazla artış yaşanan ülke 50 katına çıkan Fransa oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden derlenen bilgilere göre, ocak-haziran döneminde otomotiv endüstrisinin ihracatı yaklaşık yüzde 13 artışla 19 milyar 986 milyon 716 bin dolar oldu.

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin 131 milyar 440 milyon 136 bin dolar olan toplam ihracatından yüzde 15,2 pay alan sektör, yüzde 72,6 ile en fazla AB bölgesine ürün sattı.

Ocak-haziran döneminde 14 milyar 513 milyon 912 bin dolar ihracat yapılan AB ülkeleri, otomotiv dış satımında yine en önemli pazar olarak dikkati çekti.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında iki tekerlekli araçlar olan bisiklet, motosiklet ve mopet ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3,44 azalarak 38 milyon 821 bin dolara düştü.

Ocak-haziran döneminde 86 ülkeye iki tekerlekli araç satan Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Finlandiya oldu. Bu ülkeye ihracat yüzde 31 azalarak 8 milyon 652 bin dolara geriledi.

İkinci sıradaki ülke Hollanda'ya da yüzde 20 azalışla ihracat 8 milyon 377 bin dolara düştü.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya dış satım ise yüzde 27 yükselişle 8 milyon 46 bin dolara çıktı.

Bu yıl 3 ülkenin ardından gelen Fransa'ya ihracatta adeta patlama yaşandı. Geçen yıl 65 bin 817 dolar ihracat yapılan Fransa sıralamanın çok altında kalırken bu yıl 3 milyon 285 bin dolarla en çok ürün satılan 4'üncü ülke oldu. Fransa'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 50 katına çıktı.

Bu ülkenin ardından gelen Romanya'ya 2 milyon 225 bin dolar, Birleşik Krallık'a 1 milyon 48 bin dolarlık iki tekerlekli araç ihraç edildi.

Türkiye, 1 milyon doların üzerinde 6 ülkeye bisiklet, mopet ve motosiklet satışı gerçekleştirdi.

İhracatta diğer atılım yapılan ülkeler yaklaşık 11 katına ulaşarak 254 bin 736 dolarlık ürün satılan Küba, 16 katına çıkarak 202 bin dolarlık dış satım yapılan Polonya ve 14 katına ulaşarak 191 bin dolarlık ürün gönderilen Portekiz oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Ulaşım, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Fransa'ya İki Tekerlekli Araç İhracatı 50 Katına Çıktı - Son Dakika

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