Türkiye'nin Haziran Ayı İhracatında İmalat Sanayisinin Payı Yüzde 94,3 - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Haziran Ayı İhracatında İmalat Sanayisinin Payı Yüzde 94,3

Türkiye'nin haziran ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, ithalatta ara mallarının payı yüzde 69,7 olarak kayıtlara geçti. İmalat sanayisinin payının yüksek olduğu görülen verilere göre, Almanya ihracatta, Çin ise ithalatta ilk sırada yer aldı.

31.07.2024 10:39
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Türkiye'nin haziran ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, ithalatta ara mallarının payı yüzde 69,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta haziranda imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta haziranda ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-haziran döneminde ara mallarının payı yüzde 70, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Haziran ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 555 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 287 milyon dolarla ABD, 1 milyar 59 milyon dolarla Birleşik Krallık, 984 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı 10 milyar 201 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 7 milyar 785 milyon dolarla ABD, 6 milyar 962 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 454 milyon dolarla İtalya ve 6 milyar 241 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ine tekabül etti.

Haziranda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 3 milyar 394 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 948 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 930 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 190 milyon dolarla ABD, 1 milyar 169 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.

Ocak-haziran dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 22 milyar 41 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 21 milyar 281 milyon dolarla Çin, 12 milyar 765 milyon dolarla Almanya, 9 milyar 675 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 135 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8 olarak hesaplandı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,1

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 7,5 azalırken, ithalat yüzde 2,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,7 azalırken, ithalat yüzde 1,2 artış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Haziranda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3'ü, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'i buldu.

Haziranda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,8 olarak kaydedildi. Ocak-haziran döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 10,9 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 azalarak 17 milyar 128 milyon dolara, ithalat yüzde 7,1 düşüşle 22 milyar 731 milyon dolara geriledi.

Haziranda dış ticaret açığı yüzde 2,6 artarak 5 milyar 460 milyon dolardan 5 milyar 603 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2023'te yüzde 77,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 75,4'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artarak 114 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 157 milyar 380 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 29 azalarak 60 milyar 784 milyon dolardan 43 milyar 171 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 64,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,6'ya yükseldi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Haziran Ayı İhracatında İmalat Sanayisinin Payı Yüzde 94,3 - Son Dakika

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