Türkiye'nin İhracatı 2024 Mayıs Ayında Yüzde 11,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İhracatı 2024 Mayıs Ayında Yüzde 11,4 Arttı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 10,3 azalarak 30 milyar 593 milyon dolara geriledi. İlk 5 ayda ise ihracat yüzde 4,5 artış gösterdi.

03.06.2024 13:14
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Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 11,4 oranında artarak 24 milyar 75 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayı İhracat rakamlarını açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan rakamlara göre 2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 11,4 oranında artarak 24 milyar 75 milyon dolar, İthalat, yüzde10,3 oranında azalarak 30 milyar 593 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 1,9 oranında azalarak 54 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk 5 ayda İhracat yüzde 4,5 arttı

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 4,5 oranında artarak 106 milyar 914 milyon dolar, İthalat, yüzde 9,3 oranında azalarak 143 milyar 674 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 3,8 oranında azalarak 250 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 15,3 puan artarak yüzde 78,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 17,9 puan artarak yüzde 88,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; 1 milyar 902 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 475 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 448 milyon dolar ile İngiltere oldu.

En fazla ithalat Çin'den

Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; 3 milyar 861 milyon dolar ile Çin'e, 3 milyar 780 milyon dolar Rusya ve 2 milyar 283 milyon dolar ile Almanya oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İhracatı 2024 Mayıs Ayında Yüzde 11,4 Arttı - Son Dakika

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