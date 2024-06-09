Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in ailesi gurur ve mutluluk duydu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in ailesi gurur ve mutluluk duydu

Türkiye\'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever\'in ailesi gurur ve mutluluk duydu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in ailesi, oğullarının yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlaması dolayısıyla gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

09.06.2024 11:14
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in ailesi, oğullarının yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlaması dolayısıyla gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atasever ailesi, tarihi uzay yolculuğu sonrası duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Baba Zakir Atasever, oğullarının yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla büyük mutluluk, gurur ve sevinç duyduklarını belirterek, "Uçuş öncesindeki heyecanımız, uçuş başarıyla gerçekleştikten sonra yerini sevince ve mutluluğa bıraktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında TEKNOFEST'te ülkenin ilk uzay yolcularının isimlerini açıkladığını anımsatan Atasever, "Bir önceki uçuşta Alper Gezeravcı şimdi de Tuva Cihangir başarıyla bu görevi yerine getirdiği için Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine mahzar olduklarını ispat etmiş oldular. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Ayrıca ülkemize değerli bir bilim misyonu kazandırdıkları için de çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Atasever, oğlunun lise yıllarından beri uzay konularına ilgili olduğunu ve özellikle Türkiye Uzay Ajansı kurulduktan sonra orada olmayı istediğini dile getirdi.

Oğullarının uzay seferiyle ilgili Türkiye'deki yakınlarından çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Atasever, "Büyük görevler elbette birtakım riskler barındırıyor ama korku duymadık, Allah'ın yardımı ve inayetiyle, devletimizin güçlü iradesiyle ve milletimizin desteğiyle bunu başaracağına inanıyorduk." diye konuştu.

"Gençlerimiz ve yeni nesiller için örnek olacaklar"

Anne Melahat Atasever de kendilerine gurur ve mutluluk yaşattığı için oğluna teşekkür etti.

Bir anne için bunun tarifinin çok zor olduğunu aktaran Melahat Atasever, bunun çok kolay bir görev olmadığını bildiklerini, oğullarının bu görevi ve bütün bilimsel çalışmaları tamamlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Melahat Atasever, Türkiye için bir ilkin yaşandığını belirterek, "İki astronotumuz var şu an, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever. Bunun devamı da gelecek, gençlerimiz ve yeni nesiller için bir örnek olacaklar. Bu devam edecek diye umut ediyorum ve bunun için de yeni gençlerimiz çalışacaklar." dedi.

Azerbaycan'dan da "muazzam" dönüşler aldığına işaret eden Melahat Atasever, oğlunun aynı zamanda Azerbaycan'ın ilk astronotu olduğunu aktardı.

Atasever, Azerbaycan'ın da Türkiye ile beraber uzay serüvenine devam edeceğini düşündüğünü bildirerek, "Cihangir çok güzel söyledi: 'Nasıl yeryüzünde Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş olarak beraberlerse, göklerde de bayraklarımız beraber dalgalanacak.'" ifadesini kullandı.

"Ondan öğrenecek çok şeyim var"

Kardeşi Çağatay Atasever de ağabeyinin yörünge altı araştırma uçuşuyla tarihi bir anın gerçekleştiğini ve buna tanıklık edebilmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Onu yukarıda gördüğüm zamanki anı tarif edemiyorum." diye konuştu.

Ağabeyinin içinde olduğu uzay aracının havalandığını gördüğü an çok büyük gurur ve mutluluk hissettiğini belirten Çağatay Atasever, "Kendisinin bu görevi layıkıyla gerçekleştirebileceğine hep inanıyordum. Ağabeyim gençlere büyük ilham kaynağı olacaktır. Ondan öğrenecek çok şeyim var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in ailesi gurur ve mutluluk duydu - Son Dakika

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