Türkiye'nin ilk aktif hidrojen dolum istasyonu Balıkesir'de 2027 başında açılacak - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk aktif hidrojen dolum istasyonu Balıkesir'de 2027 başında açılacak

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Türkiye\'nin ilk aktif hidrojen dolum istasyonu Balıkesir\'de 2027 başında açılacak
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Biga Hidrojen Kurucu Ortağı Murat Aşçı, Balıkesir'deki pilot projeyle Türkiye'nin ilk aktif hidrojen dolum istasyonunu 2027 başında devreye almayı hedeflediklerini bildirdi. İstasyonun İzmir-İstanbul hattında hidrojenli tır taşımacılığını mümkün kılması hedefleniyor.

Biga Hidrojen Kurucu Ortağı Murat Aşçı, Türkiye'de hidrojen taşımacılığının geliştirilmesine yönelik Balıkesir'de yürüttükleri pilot proje kapsamında, Türkiye'nin ilk aktif hidrojen dolum istasyonunu 2027'nin başında devreye almayı hedeflediklerini bildirdi.

Aşçı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Balıkesir ile Çanakkale'de yeşil hidrojen ve türevlerine yönelik yatırım teşvikleri için başvurular açtığını belirten Aşçı, Balıkesir'de hayata geçirmeyi planladıkları pilot tesisin hidrojen üretimi ve dolumunu bir araya getireceğini söyledi.

Aşçı, pilot proje kapsamında, 700 bar basınçta tırlara hidrojen dolumu yapabilecek istasyonun yanı sıra hidrojen üretim tesisi ve yakıt hücreli hidrojen tırı geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük kara yolu akslarından İzmir- İstanbul güzergahının tam ortasında yer alan Balıkesir, hidrojenle çalışan ağır vasıtaların yakıt ikmali yapabilmesi açısından stratejik bir konumda. Burada kuracağımız dolum istasyonu sayesinde İzmir-İstanbul hattında hidrojenli tır taşımacılığını mümkün kılmayı hedefliyoruz. Üç bileşeni aynı sahada bir araya getirerek teknolojiyi uygulamalı olarak göstereceğiz. Bu yatırımlardan pilot dolum istasyonunun maliyeti 250 milyon lira, endüstri tesisinin maliyeti ise 3 milyar lira."

Aşçı, pilot projenin ardından Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde tesisi endüstriyel ölçekte büyütmek için yeni bir teşvik başvurusu yapmayı planladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kuzeybatısındaki Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir'i kapsayan bölgenin hidrojen üretimi ve ihracatı açısından önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aşçı, kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk aktif hidrojen dolum istasyonu Balıkesir'de 2027 başında açılacak - Son Dakika
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