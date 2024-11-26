Türkiye’nin İlk Alternatif Yatırımlar Merkezi Açıldı

Ekonomi

Koç Üniversitesi ve Esas Holding ortak katkılarıyla Türkiye'nin ilk alternatif yatırımlar merkezi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi - Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES) adıyla açılan merkez, alternatif yatırımlar konusunda yeni bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Yerleşkesinde gerçekleşen açılışta, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Esas Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağatay Özdoğru ve Merkez Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt, sektör temsilcileri ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde yürütülen doktora, yüksek lisans ve lisans uzmanlaşma programlarına alternatif yatırımlar konusunda katkı sağlayacak olan KUES, Türkiye'de alternatif yatırımlara dair farkındalığı artırmayı, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi, akademik programlar yürüterek bu alanda kaliteli insan kaynağı oluşturmayı ve küresel seviyede tanınan bir referans noktası olmayı hedefliyor.

Konuya dair veri üretiminin yanı sıra alternatif yatırımlar konusuyla ilgilenenlerin takip edeceği etkinlik ve eğitimler gerçekleştirecek olan KUES, akademisyenler, sektör temsilcileri, yatırımcılar, politika yapıcılar, öğrenci ve mezunları bir araya getiren bir ekosisteme aracılık edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Koç, ekonomik kalkınmada girişimciliğin yanı sıra yeniliğin de büyük önem kazandığını ve alternatif yatırımların geleceğin iş dünyasına yön vereceğine inandığını belirtti.

Koç, bilim temelli araştırmalarla alternatif yatırımları ortaya koymanın ve geleceğin yeni iş kolları için zemin oluşturmanın kıymetli olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Değerli iş ortağımız Esas Holding ve onun vizyoner lideri sevgili Ali Sabancı ile Türkiye'nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezinin temellerini atarken de bu perspektiften yola çıktık. Küresel ölçekte ciddi bir portföy büyüklüğünü temsil eden alternatif yatırımlara dair ülkemizde de farkındalığı artırmayı, bilimsel araştırmayı teşvik etmeyi, akademik programları yürüterek bu alanda kaliteli insan kaynağını oluşturmayı hedefledik. Merkezimiz akademisyenleri, sektör temsilcileri, yatırımcıları, politika yapıcıları, öğrencileri, mezunları hedefleyen bir ekosisteme aracılık edecek. Pek çok kıymetli araştırma ve çalışmaya ev sahipliği yapan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek olan merkezimizin küresel seviyede tanınan bir referans olacağına içtenlikle inanıyorum."

"İşbirliğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı"

Ali Sabancı da küresel ölçekte alternatif yatırım alanında uzmanlaşmış bir finansal yatırım şirketi olarak, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Sabancı, "KUES Alternatif Yatırımlar Merkezinin ülkemize, endüstriye, akademiye ve tüm ekosisteme hayırlı olmasını diliyorum. Esas Holding olarak 'Aile Ofisi'nden varlık yönetimi modeline geçerken tecrübelerimizi ekosistemle ve endüstriyle paylaşmak istedik. Bu yönde çalışırken endüstri ve akademi iş birliğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Endüstri ve akademi işbirliğinin inovasyonu teşvik edeceğine, bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hızlandıracağına, toplumsal fayda ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KUES'in, Türkiye'nin akademik ve yatırım dünyasında çok mühim bir dönüm noktası olacağı değerlendirmesinde bulunan Sabancı, "Koç Üniversitesi - Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi bölgesel bir merkez halini alarak alternatif yatırım stratejileri konusunda küresel diyaloğa katkıda bulunacak. Sadece Esas Holding ve Koç Üniversitesi olarak değil tüm ekosistem olarak bu merkezi iyi değerlendirebilirsek, alternatif yatırımlar konusunda dünyanın sayılı merkezlerinden biri olabilir." açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor"

Prof. Dr. Metin Sitti ise üniversite ve özel sektör arasında topluma değer katacak köprüler kurmaya önem verdiklerini kaydetti.

Sitti, "Biz araştırmalarımızı yalnızca teoriyle sınırlı tutmayan, bu bilgiyi gerçek hayata uyarlayan ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı önceliklendiren bir kurumuz. Bu işbirliği, teori ile uygulama arasındaki boşlukları doldurmayı ve Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Esas Holding CEO'su Çağatay Özdoğru da Dünya çapındaki 3 ofisle faaliyet gösteren küresel bir çoklu varlık yöneticisi olarak, alternatif yatırımlar konusundaki deneyimlerini Koç Üniversitesi - Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi aracılığıyla öğrencilere, genç profesyonellere ve tüm ekosisteme aktaracakları için heyecanlı ve mutlu oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Özdoğru, Merkezinde girişimcilik ve inovasyonun yer aldığı farklı bir iş modeline sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına direkt etkisi olduğunu biliyoruz. Koç Üniversitesi ile Esas arasında yapılan stratejik bir ortaklıkla hayata geçirilen bu merkez, Türkiye'de alanındaki ilk örnek olarak dikkat çekiyor. Bu önemli işbirliği çerçevesinde, ülkemizde yatırım eğitimi ve araştırması konusunda yenilikçi stratejiler belirlenmesini hedefliyoruz. KUES, endüstrinin bölgesel bir referans ve düşünce üretim merkezi olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürecek. KUES'in akademi ve özel sektör iş birliğine dayalı yaklaşımı sayesinde, gençlerimiz için teorik bilgi ile pratik uygulamalar arasındaki boşluk doldurulmuş olacak. Böyle işbirlikleri arttıkça, tıpkı ülkemiz gibi gençlerimizin de yüksek potansiyelleriyle dünya çapında fark yaratan işlere imza atacaklarına yürekten inanıyoruz."