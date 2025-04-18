Türkiye'nin Kahramanları Konya Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Kahramanları Konya Buluşması Gerçekleşti

Türkiye\'nin Kahramanları Konya Buluşması Gerçekleşti

Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'nin Kahramanları Konya Buluşması' etkinliğinde yerli üreticiler ürünlerini tanıttı ve alıcılarla bir araya geldi. Etkinlik, farklı sektörlerden katılımcılarla güçlü bir dayanışma ve ekonomik iş birliği mesajı verdi.

18.04.2025 18:17  Güncelleme: 18:22
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Konya Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'nin Kahramanları Konya Buluşması'nda farklı sektörlerden birçok yerli üretici stant açarak ürünlerini tanıtma ve doğrudan alıcılarla buluşma imkanı yakaladı.

'Türkiye'nin Kahramanları Konya Buluşması' Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TBMM Tarım Komisyonu, Güvenilir Ürün Platformu, Gıda Perakendecileri Derneği, TÜRES, TURYİD, PERDER ana paydaşlığında ve daha birçok kurumun desteği ile KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Türkiye'yi önce deprem üssünden üretim üssüne dönüştürdük şimdi de dedik ki kahramanlar var. Anadolu'nun değişik yerlerinde ve kahramanları da öne çıkartan, projeyle buluşturan bir yapıya dönüştürelim. Şimdi de o illere gidip o kahramanları selamlıyoruz. Onlar üretime her şeye rağmen devam eden isimler. İstihdama katkı veren isimler. Çoğu Konya Ticaret Odası'nın da üyesi zaten. Onları selamlıyoruz ve onları kamuoyuyla buluşturmaya çalışıyoruz. Hepsini yapamıyoruz ama hiç değilse bir kısmını kamuoyuyla buluşturuyoruz" dedi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, "Deprem bölgesi, Anadolu buralara özen gösteriyorsunuz ama daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönem başladığına inanıyorum. Çünkü artık ekonomik anlamda Marmara Bölgesi desantralize olmak zorunda bu bir tercih değil, bu ülkeyi seven bu ülkedeki ekonomiyi konuşan, ekonomi ile ilgili oturan, ekonomi ile ilgilenen herkesin çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bizler de yerel aktörler Konya Ticaret Odası veya diğer illerin odalarını, iş adamları olarak veya yerel yöneticileri, siyasetçileri olarak bu altyapıda sizlere bu imkanı sağlamakla mükellef olduğumuza inanıyorum. Biz de sadece şehrimiz için değil, ülkemiz için de yapmak mecburiyetindeyiz. Bu alan satın alma şeklinde olabilir, lojistiklerinizi artık Anadolu'ya aktarabilirsiniz, bilgi işlem merkezlerinin yedeklerini, asılları taşıyabilirsiniz. Yani illa üretim anlamındaki yatırımı yapmak durumunda değilsiniz ama birçok sizin de yönettiğiniz sistemler var. O sistemleri Konya'ya veya diğer Anadolu şehirlerine, Anadolu'nun büyük ilçelerine mutlaka taşımamız gerekiyor. İnanıyorumki biz herhangi bir zorlukta bu zorlukları daha kolay aşabilelim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin markalaşma projesi içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, "Bu kapsamda her ürünün markalaşma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Sadece bu biraz meşakkatli ve uzun bir yol olduğu için daha ünite ünite değil de özellikle tarım ürünlerinde bir kümelenme, bir alan olarak hareket edilmesi, külfeti kaldırarak başarıyı yakalama imkanını daha çok getirecektir" diye konuştu.

Etkinlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da fuar alanını gezerek plaket verdi. Konuşmaların ardından davetliler alanı gezerek firmalardan bilgi aldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kahramanları Konya Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika

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