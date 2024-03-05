Türkiye\'nin Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yatırımları Önemli Bir Rol Oynuyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, " Türkiye'nin 2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki başarı öyküsünü hatırlarsanız, altyapı yatırım programı oldukça önemli. Bu projeler arasında kamu-özel sektör ortaklıkları da önemli bir rol oynuyor." dedi.

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle düzenlenen "İstanbul KÖİ Haftası" başladı.

Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak uluslararası doğrudan yatırım projelerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirterek, kamu-özel sektör işbirliğinin uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir araç olduğunu söyledi.

Burak Dağlıoğlu, "Türkiye'nin 2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki başarı öyküsünü hatırlarsanız, altyapı yatırım programı oldukça önemli. Bu projeler arasında kamu-özel sektör ortaklıkları da önemli bir rol oynuyor. Projenin kendisi açısından bu, öz sermaye yatırımcılarının böyle bir projeye yatırım yapmaları için bir fırsat. İkincisi, uluslararası finans kuruluşları bu tür projelere kredi ve kredi araçlarıyla yatırım yapmıyor. Biliyorsunuz bu tür projelerin inşasından sonra finansal yatırımcılar da o projelere dahil oluyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin büyümedeki başarısına dikkati çeken Dağlıoğlu, 2002'de Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının yüzde 0,5'in biraz üzerinde olduğunu, bu oranın geçen yıl yüzde 1'in üzerine çıktığını dile getirdi.

Dağlıoğlu, "Ücretli yollar, limanlar, havalimanları veya enerji altyapısı, sağlık altyapısı, dijital altyapı gibi kamu-özel sektör işbirliği yatırımları Türkiye'mizin küresel değer zincirine katkıda bulunmasını sağlayan çok önemli yatırımlar." diye konuştu.

"Çevreye odaklanarak büyümeyi sağlamak adına kullanılan önemli araçlardan biri de yatırımlar için KÖİ modeli"

DEİK Başkanı Nail Olpak da dünyanın son dönemlerde önemli sınamalardan geçtiğini, Kovid-19 salgını, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze'de hala yaşanan trajedinin, dünyayı ve iş modellerini değiştirdiğini söyledi. Olpak, savaşlar, iklim değişikliği ve doğal afetler sebebiyle küresel ticarette aksamalar ve finansal sorunlar yaşandığını vurguladı.

Olpak, İstanbul KÖİ Haftası'nın bu yılki teması olan "KÖİ: Küresel, Çevreci, Büyüyen" başlığına dikkati çekerek, çevreye odaklanarak büyümeyi sağlamak için kullanılan önemli araçlardan birinin de yatırımlar için KÖİ modeli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin KÖİ alanında önemli bir uzmanlığa ve deneyime sahip olduğunu vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte belki Türkiye ve belki de diğer ülkeler için bazı yeni nesil KÖİ modellerini konuşacağız. KÖİ çerçevesinin geliştirilmesinden ortakların rollerine kadar KÖİ projelerindeki kritik konuları tartışacağız. Anlaşmazlık yönetiminden sürdürülebilir kalkınma hedeflerine kadar birçok başlığı ele alacağız. Forumlar ayrıca eğitim programlarını ve saha ziyaretlerini de içerecek ki bunun normal projelerimizin yanı sıra mega projeler için de oldukça önemli olduğuna inanıyorum."