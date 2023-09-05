Türkiye'nin milli helikopteri Gökbey'e 1 milyar dolar teklif

Türkiye'nin milli ilk genel maksat helikopteri Gökbey'de testler tüm hızıyla sürüyor. Envantere giriş için gün sayan Gökbey, yabancı ülkelerin de radarında. TRT Haber'in aktardığına göre, Gökbey için 1 milyar dolarlık teklif geldi.

32 ADET ALACAKLAR

Savunma Sanayii Bakanlığı ve TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen Gökbey için 1 milyar dolarlık bir ihracat teklifi olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil,teklifin geldiği ülkeyi belirtmezken, ilk etapta 32 adet Gökbey için bu teklifin yapıldığını söyledi. Bu gelişmenin Türkiye için ciddi bir prestij olduğu belirtilirken, gelecek dönemde benzer ihracatların önünü açabileceği de kaydedildi.

İLK JANDARMA ENVANTERİNE GİRMESİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 6 ton toplam kalkış ağırlığına ve 12 yolcu kapasitesine sahip olan ve 4 saate yakın havada kalabilen Gökbey'e, azami 948 kilometre menzile sahip. Gökbey'in ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor.

GÖKBEY NERELERDE KULLANILACAK?

Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek olan T625 GÖKBEY Helikopteri, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri: