Yerli Hızlı Tren Projesi Gelişiyor

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.) tarafından üretilecek hızlı trenimiz saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 adet vagon bulunacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden yerli ve milli hızlı tren çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hızlı trenlerin, yüksek konforlu olarak tasarlandığını belirterek, milli hızlı tren projesinde tasarım süreçlerinde sona yaklaştıklarını söyledi. Milli hızlı tren projesinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğini kaydederek, "Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye artık demir yollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi" ifadelerini kullandı.

'SON TEKNOLOJİ DONANIMLARLA ÜRETİLECEK'

Milli elektrikli tren setleri ile 27 Mayıs 2023 tarihinde yolcu seferlerini başlattıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. TÜRASAŞ tarafından üretilecek hızlı trenimiz saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 adet vagon bulunacak. Trenlerin son teknoloji donanımlarla üretilecek. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masalar, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemli, ferah iç tasarımı ile yolculara maksimum konfor sunacak" dedi.

'2025'İN SON ÇEYREĞİNDE YOL TESTİ BAŞLAYACAK'

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK-RUTE) ile birlikte ortak geliştirilen, 'Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi'nin hızlı tren projesinde kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, tren setini oluşturan kritik bileşenlerin yerli ve milli ürünlerle üretildiğini bildirdi. Uraloğlu, projenin uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü ve trenin 2025 yılının son çeyreğinde raylara indirilerek dinamik yol testlerine başlamayı planladıklarını da ifade etti.