Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

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Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak enerji kaynaklarını tek taraflı olarak kullanma girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi" (EastMed) gibi projelerle bölgedeki doğalgazı GKRY ve Girit Adası üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya ulaştırmayı planlıyorlar.

20.01.2025 15:16  Güncelleme: 15:41
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam ediyor. Bu durum, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini ihlal etmekte olup, bölgedeki gerilimi artırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE-SURİYE İŞBİRLİĞİNDEN KORKUYORLAR

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak adına diplomatik ve stratejik mücadele yürütüyor. Özellikle, bölge ülkeleriyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik anlaşmalar yaparak, Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı girişimlerine karşı önlemler alıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin Suriye ile olası bir deniz yetki anlaşması yapma planı, Yunanistan ve GKRY'yi endişelendirdi.

TÜRKİYE İÇİN ULUSLARARASI HUKUK VAZGEÇİLMEZ

Rum medyasında yer alan haberlere göre; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak enerji kaynaklarını tek taraflı olarak kullanma girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi" (EastMed) gibi projelerle bölgedeki doğalgazı GKRY ve Girit Adası üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya ulaştırmayı planlıyorlar. Uzmanlar Yunanistan ve GKRY'nin bu planının, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Batılı ülkelerin desteğini alarak Türkiye'ye karşı diplomatik baskı oluşturma amaçlarının bir parçası olduğuna dikkati çekiyor. Ancak, Türkiye'nin bölgedeki kararlı tutumu ve uluslararası hukuka dayalı haklarını savunmasının, bu girişimlerin etkisini sınırlandırdığı yorumuna yer veriyor.

Türkiye\'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Doğu Akdeniz, Girit Adası, Yunanistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kıbrıs, Enerji, Kıbrıs, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Batu Gun:
    evet mavi vatan doktorini de secim malzemesi olarak kullanip sonra vazgecerek ulkeyi sattigin icin tesekkurler akp. hadi bakalim troller bunu da chp'den bilin. tokattan anlamadiniz sonraki secimlerde tekme geliyor 63 18 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bay potnus rumu Recep onlara satmiştir gerçekleri saklamayin söyleyin 43 9 Yanıtla
  • Alparslan:
    bana mi şikayet ediion reis orda her şeyi yapıyor nasılsa ayar versinnhemen ben napim vatandaş olarak ülke batağa gidio deyip oy vermedim bunlara demkki halk böle istio seçti adamı çözsün buyursun 25 4 Yanıtla
  • Esentepe:
    n.ah yapar 13 16 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Araplara yani suriyeye güven olmaz atalarımızın meşhur sözü var biliyorsunuz .... 10 0 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Recep tayip kulaktan duyma son dk haberini okuyup laf sallayan eşeklere o dev sismikmgemileri girsin,o sizi anca rahatlatır 2 8 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Recep abi halleder nede olsa dünyayı yöneten adamdır dünya liderimiz 2 1 Yanıtla
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