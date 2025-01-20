Türkiye\'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Ekonomi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam ediyor. Bu durum, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini ihlal etmekte olup, bölgedeki gerilimi artırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE-SURİYE İŞBİRLİĞİNDEN KORKUYORLAR

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak adına diplomatik ve stratejik mücadele yürütüyor. Özellikle, bölge ülkeleriyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik anlaşmalar yaparak, Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı girişimlerine karşı önlemler alıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin Suriye ile olası bir deniz yetki anlaşması yapma planı, Yunanistan ve GKRY'yi endişelendirdi.

TÜRKİYE İÇİN ULUSLARARASI HUKUK VAZGEÇİLMEZ

Rum medyasında yer alan haberlere göre; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak enerji kaynaklarını tek taraflı olarak kullanma girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi" (EastMed) gibi projelerle bölgedeki doğalgazı GKRY ve Girit Adası üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya ulaştırmayı planlıyorlar. Uzmanlar Yunanistan ve GKRY'nin bu planının, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Batılı ülkelerin desteğini alarak Türkiye'ye karşı diplomatik baskı oluşturma amaçlarının bir parçası olduğuna dikkati çekiyor. Ancak, Türkiye'nin bölgedeki kararlı tutumu ve uluslararası hukuka dayalı haklarını savunmasının, bu girişimlerin etkisini sınırlandırdığı yorumuna yer veriyor.