Türkiye\'nin Ocak Ayı İhracatı Arttı, İthalat Geriledi

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 22 gerileyerek 26 milyar 201 milyon dolara düştü.
Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.
GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ocakta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 yükselerek 20 milyar 28 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 22 azalışla 26 milyar 201 milyon dolar oldu.
Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 12,7 gerilemeyle 46 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 56,8 azalışla 6 milyar 172 milyon dolara düştü.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 18,9 puan artarak yüzde 76,4, enerji verileri hariç tutulduğunda 21,5 puan yükselişle yüzde 94,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 9 puan artarak yüzde 99,8 oldu.
Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat
Geçen ay en çok ihracat yüzde 1,5 artış ve 9 milyar 946 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3,2 artış ve 7 milyar 346 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13,8 artış ve 2 milyar 623 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.
Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93 (18 milyar 623 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 5 (993 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,5 (307 milyon dolar) olarak gerçekleşti.
Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 764 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 223 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 99 milyon dolarla Irak geldi.
İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,1 olarak hesaplandı.
Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 340 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 687 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 2 milyar 787 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
İthalat verileri
Ocakta en çok ithalat yüzde 28,9 azalış ve 19 milyar 164 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 0,03 azalış ve 3 milyar 683 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 13,8 yükseliş ve 3 milyar 311 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.
Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 75,6 ile imalat sanayisinde (19 milyar 802 milyon dolar), yüzde 17,1 ile madencilik ve taş ocakçılığında (4 milyar 472 milyon dolar), yüzde 3,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 32 milyon dolar) hesaplandı.
Ocakta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 990 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 892 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 919 milyon dolarla Almanya oldu.
İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,7 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 911 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 28 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 5 milyar 876 milyon dolarla Asya ülkeleri oldu.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman karşılaşacağı zorlukları tahmin ettiğini belirterek, sürece devam etmenin daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacak ve partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çubuk Adliyesi'ne ifade veren Aysever, serbest bırakıldı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin Ocak Ayı İhracatı Arttı, İthalat Geriledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?