Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Yükseliyor

Ekonomi

Türkiye otomotiv endüstrisi, 9 ayda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 milyar 1 milyon 709 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemi ihracatı, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artarak 25 milyar 574 milyon 639 bin dolardan 26 milyar 933 milyon 806 bin dolara çıktı.

Otomotivde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye ihracatından yüzde 16,2 pay aldı.

Otomotiv ihracatının yüzde 66,9'u AB ülkelerine

Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-eylül döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 66,9 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 18 milyar 1 milyon 709 bin dolarlık dış satım yapıldı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 33 artışla 3 milyar 750 milyon 192 bin dolar oldu.

"Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri" grubuna 1 milyar 294 milyon 463 bin, "Kuzey Amerika Serbest Ticaret ülkeleri" grubuna 1 milyar 111 milyon 677 bin, "Afrika ülkeleri" grubuna ise 1 milyar 2 milyon 468 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Ana pazar Almanya'ya 3,6 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu yılın 9 ayında da en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den Almanya'ya 2023'ün ocak-eylül döneminde 3 milyar 605 milyon 807 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 3 milyar 591 milyon 145 bin dolar olarak hesaplandı.

AB'den ayrılan Birleşik Krallık, 3 milyar 152 milyon 473 bin dolar otomotiv ihracatıyla 2. sırada yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan Fransa'ya 2023'ün 9 ayında yapılan 3 milyar 234 milyon 168 bin dolar otomotiv ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 düşüşle 2 milyar 955 milyon 46 bin dolara geriledi.

İtalya'ya 9 aylık otomotiv ihracatında yüzde 10'luk artış

İtalya, yüzde 10 yükseliş ve 2 milyar 453 milyon 950 bin dolarla dördüncü ve İspanya da yüzde 1'lik artış ve 1 milyar 782 milyon 315 bin dolarla en çok otomotiv ihracatı yapılan 5'inci ülke oldu.

Ocak-eylül döneminde en çok ihracat yapılan ülke sıralamasında, geçen yılın aynı dönemlerine göre, Polonya yüzde 0,5 düşüş, 1 milyar 292 milyon 465 bin dolarla 6'ncı; Slovenya yüzde 21 yükseliş, 1 milyar 235 milyon 348 bin dolarla 7'nci; Belçika yüzde 1 azalış, 985 milyon 636 bin dolarla 8'inci; ABD yüzde 17 artış, 885 milyon 979 bin dolarla 9'uncu ve Romanya yüzde 37 artış, 819 milyon 684 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yaptığı 8'i AB üyesi 10 ülke ve ihracat tutarları şöyle:

Ülke İhracat (dolar) Almanya 3.591.145.293 Birleşik Krallık 3.152.473.250 Fransa 2.955.046.101 İtalya 2.453.950.182 İspanya 1.782.315.620 Polonya 1.292.465.473 Slovenya 1.235.348.876 Belçika 985.636.268 ABD 885.979.698 Romanya 819.684.687

Kaynak: AA