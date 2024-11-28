Türkiye'nin Petrol İthalatı Eylülde %25,5 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Petrol İthalatı Eylülde %25,5 Azaldı

Eylül ayında Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıla göre yüzde 25,5 düşerek 3.25 milyon ton oldu.

28.11.2024 11:50
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Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 azalarak 3 milyon 250 bin 18 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat, yüzde 43,1 azalarak 1 milyon 686 bin 454 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 14,9 artışla 1 milyon 162 bin 859 tona çıktı.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 azalarak 3 milyon 250 bin 18 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 781 bin 367 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 464 bin 751 tonla Irak ve 211 bin 334 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,5 artarak 434 bin 783 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 1,65 azalarak 2 milyon 238 bin 881 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 0,32 artarak 2 milyon 822 bin 137 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 30,8 azaldı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,61 artarak 521 bin 187 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 54,11 azalarak 63 bin 33 tona geriledi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 93,24 azalışla 12 bin 854 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 84,47 azalarak 20 bin 743 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 30,8 azalışla 839 bin 427 tona geriledi.

Motorin türleri üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,41 azalarak 938 bin 491 ton oldu.

Benzin türleri üretimi yüzde 6,3 azalarak 455 bin 587 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 17,27 azalarak 461 bin 790 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 29 azalarak 2 milyon 328 bin 669 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Enerji, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Petrol İthalatı Eylülde %25,5 Azaldı - Son Dakika

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